Goldener Messi-Sticker: Das Sammelfieber zur WM 2026 treibt in Argentinien die Preise in die Höhe

In Argentinien jagt die halbe Nation dem goldenen Messi-Sticker von Panini hinterher. Das seltene Sammlerstück ist heiß begehrt und hat eine Schattenwirtschaft rund um die WM 2026 entstehen lassen.

Das Sammelfieber zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat in Argentinien längst begonnen. Besonders im Fokus steht dabei der goldene Sticker von Lionel Messi , den der italienische Hersteller Panini als eines von 20 seltenen Sammelstücken herausgebracht hat.

Diese speziellen Sticker gibt es in den Varianten Lila, Bronze, Silber und Gold, wobei die goldene Version die begehrteste ist. Laut Panini befindet sich im Schnitt in jedem hundertsten Päckchen ein solcher Extra-Sticker, was die Jagd nach dem goldenen Messi umso intensiver macht. In Buenos Aires hat sich rund um die Sammelalben eine eigene Schattenwirtschaft entwickelt, die auf den Straßen und Parks der Stadt blüht.

Jeden Wochenende verwandelt sich der Parque Rivadavia im Zentrum von Buenos Aires in einen riesigen Tauschmarkt. Tausende Kinder und Erwachsene strömen dorthin, um Sticker zu tauschen, zu kaufen und zu verkaufen. Der historische Park, der traditionell ein Treffpunkt für Briefmarken- und Münzsammler war, ist nun zum Epizentrum des Panini-Fiebers geworden. Das neue Album umfasst 980 Sticker mit Spielern der 48 teilnehmenden Teams, doch die seltenen Extra-Sticker sind das eigentliche Ziel.

Der 14-jährige Franco Logiurato, dessen Album bereits vollständig ist, sucht nun verzweifelt nach dem goldenen Messi. Sein Vater hat laut Bloomberg bereits einen ganzen Monatslohn für die Sammlung ausgegeben. Franco sagt: 'Wenn ich ihn bekomme, behalte ich ihn für den Rest meines Lebens. Er wird bei mir schlafen.

Es ist Messis letzte WM. Er ist golden. Es ist das Wertvollste, was es gibt.

' Die hohe Nachfrage treibt die Preise in die Höhe. Während Panini einen empfohlenen Verkaufspreis von rund 1,40 Dollar pro Päckchen mit sieben Stickern vorgibt, verlangen Kioske, die überhaupt Nachschub erhalten, laut Ernesto Acuña, dem Vorsitzenden der Kiosk-Gewerkschaft, bis zu 2,10 Dollar. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft hatte die damalige linksgerichtete Regierung noch eingegriffen, doch unter dem libertären Präsidenten Javier Milei bleibt der Markt sich selbst überlassen.

Die informelle Handelsstruktur blüht: Der 25-jährige Tomás Mingrone verbringt seine Wochenenden damit, doppelte Sticker zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen. Er behauptet, Päckchen mit Extra-Stickern identifizieren zu können, und verkauft sie ungeöffnet für 17,49 Dollar. Nach eigener Schätzung hat er rund 20.000 Päckchen geöffnet und dabei nur zwei goldene Messi-Sticker gefunden. Santiago Arce, 22, einer der wenigen Besitzer des goldenen Messi, bietet ihn für 140 Dollar an.

Er tauschte dafür vier begehrte Extra-Sticker von Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Mohamed Salah und Jude Bellingham sowie zehn Glitzersticker und 25 reguläre Spieler. Nicht alle Sammler jagen jedoch der goldenen Version nach. Der elfjährige Tahiel Cortez zog gerade einen regulären Messi-Sticker aus einem Päckchen und strahlte: 'Ich kann es nicht glauben. Ich habe Messi bekommen.

' Ihm fehlen noch 120 Sticker bis zum vollständigen Album, aber für diesen Moment schien das nebensächlich. Die Leidenschaft für das Sammeln zeigt, wie sehr Fußball und die Sammelkultur in Argentinien verwoben sind. Während die einen auf den großen Fang hoffen, genießen andere einfach den Moment und die Gemeinschaft, die sich auf den Tauschbörsen bildet. Die WM 2026 verspricht nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch eine Fortsetzung dieses außergewöhnlichen Sammelfiebers, das von Generation zu Generation weitergegeben wird





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