Gold fällt auf den tiefsten Stand seit September 2025, Bitcoin verliert massiv an Wert. US-Zinspolitik und starker Dollar drücken auf alle Risiko-Assets.

Die globalen Finanzmärkte befinden sich unter starkem Druck: Sowohl der Gold- als auch der Bitcoin -Kurs verzeichnen massive Verluste. Der Edelmetallpreis fiel am Freitag im frühen Handel in London um bis zu drei Prozent auf 3.514 Dollar (3.197 Euro) pro Feinunze. Damit erreichte Gold den tiefsten Stand seit September 2025, obwohl sich der Kurs zuletzt leicht erholte und bei 3.560 Dollar lag. Parallel dazu stabilisierte sich der Bitcoin zwar nach einem nächtlichen Rutsch, verzeichnete aber weiterhin deutliche Schwankungen mit einem Kurs von knapp 62.000 US-Dollar.

Goldpreis unter Druck durch Zinserwartungen

Der Goldpreis büßte an sieben der acht vergangenen Handelstage an Wert ein. Seit dem 9. November sackte der Preis um 14 Prozent ab. Wichtigster Grund für diesen starken Rückgang ist die Aussicht auf womöglich noch mehrere Leitzinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation. Auch der zuletzt festere Dollar bremst die Goldnachfrage tendenziell. Da Gold keine Zinsen abwirft, verliert es in Zeiten steigender Zinsen im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Anleihen sowie Fest- und Tagesgeld an Attraktivität. Anleger mussten bereits eine US-Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember verdauen; dass aber noch mehrere Schritte folgen könnten, ist eine neue Belastung.

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Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Anfang des Jahres ist der Preis für eine Feinunze Gold mittlerweile um 36 Prozent gesunken. Dies folgt einer Phase, in der der Preis 2025 noch wegen der vielen Krisen weltweit um fast zwei Drittel gestiegen war. Damals knüpfte das Edelmetall an die starken Jahre 2023 und 2024 an. Trotz des deutlichen Rückgangs seit dem historischen Hoch ist der Goldpreis auf Fünfjahressicht um etwas mehr als 90 Prozent gestiegen. Die Marktteilnehmer reagieren jedoch aktuell sensibel auf die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank.

Bitcoin verliert an Dynamik

Der Bitcoin stabilisierte sich im Freitagsfrühhandel nach einem Kursrutsch aufs tiefste Niveau seit Juli. Der Preis für die älteste und bekannteste Kryptowährung lag zuletzt bei knapp 62.000 US-Dollar, was in etwa dem Niveau vom Donnerstagabend entspricht. In den ersten Handelsstunden am Freitag war der Kurs noch bis auf fast 61.200 Dollar gefallen. Der Bitcoin steuert damit auf ein deutliches Wochenminus von rund zehn Prozent zu. Ein Grund für den starken Kursrückgang ist die Erwartung steigender Zinsen in den USA, die andere Anlageformen attraktiver machen.

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Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um 30 Prozent ab, nachdem er 2025 bereits um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin-Kurs etwas mehr als 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten ist der Bitcoin auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus.

Langer Trend bleibt positiv

Obwohl die kurzfristigen Verluste erheblich sind, bleibt der Bitcoin langfristig eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um rund 8.200 Prozent. Das bedeutet, der Kurs kletterte um fast das 83-Fache nach oben. Die Marktkapitalisierung des Bitcoins liegt aktuell bei etwas mehr als 1,2 Billionen Dollar. Damit dominiert der Bitcoin weiterhin den gesamten Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit rund 2,1 Billionen Dollar angegeben.

Nach dem Bitcoin folgen Ethereum mit rund 210 Milliarden Dollar und Tether mit 175 Milliarden Dollar. Die aktuellen Marktbewegungen zeigen, dass Investoren risikoreiche Assets wie Gold und Kryptowährungen im Moment gegen zinsbringende US-Anleihen tauschen. Die Unsicherheit bezüglich der weiteren Zinsentwicklung in den USA bleibt der bestimmende Faktor für die Bewertung dieser Anlageklassen. Bis auf Weiteres bleiben die Märkte volatil, da die US-Notenbank ihre Strategie an der anhaltenden Inflation ausrichtet.