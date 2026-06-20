Ein Glücksrad-Spiel bei 'Wir in Bayern' endet in einem unangenehmen Moment für die Kandidatin Frau Kessler. Sie gibt beim Drehen zu viel Schwung und landet mit dem Kopf in dem Bereich des Rades. Die Moderatorin Andrea Lauterbach reagiert sofort und bleibt an ihrer Seite. Frau Kessler führt den Vorfall auf Nervosität zurück und geht trotzdem weiter. Im Anschluss gewinnt sie 15.000 Euro.

Ein Glücksrad-Spiel bei 'Wir in Bayern' endet in einem unangenehmen Moment für die Kandidatin Frau Kessler . Sie gibt beim Drehen zu viel Schwung und landet mit dem Kopf in dem Bereich des Rades.

Die Moderatorin Andrea Lauterbach reagiert sofort und bleibt an ihrer Seite. Frau Kessler führt den Vorfall auf Nervosität zurück und geht trotzdem weiter. Im Anschluss gewinnt sie 15.000 Euro. Der Vorfall sorgt für eine unerwartete Wendung im Studio und zeigt, dass auch bei harmlosen Spielen unangenehme Situationen auftreten können.

Die Kandidatin bleibt jedoch ruhig und geht mit dem Gewinn weiter. Die Moderatorin zeigt sich besorgt und bleibt an ihrer Seite, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verletzt hat. Der Vorfall zeigt, dass auch bei Glücksrad-Spielen unangenehme Situationen auftreten können, aber auch, dass die Teilnehmer oft ruhig und besonnen bleiben. Die Sendeung 'Wir in Bayern' zeigt sich dabei als unterhaltsame und informative Sendung, die auch unangenehme Situationen thematisiert.

Die Kandidatin Frau Kessler bleibt jedoch ruhig und geht mit dem Gewinn weiter. Die Moderatorin Andrea Lauterbach zeigt sich besorgt und bleibt an ihrer Seite, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verletzt hat. Der Vorfall zeigt, dass auch bei Glücksrad-Spielen unangenehme Situationen auftreten können, aber auch, dass die Teilnehmer oft ruhig und besonnen bleiben. Die Sendeung 'Wir in Bayern' zeigt sich dabei als unterhaltsame und informative Sendung, die auch unangenehme Situationen thematisiert.

Die Kandidatin Frau Kessler bleibt jedoch ruhig und geht mit dem Gewinn weiter. Die Moderatorin Andrea Lauterbach zeigt sich besorgt und bleibt an ihrer Seite, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verletzt hat. Der Vorfall zeigt, dass auch bei Glücksrad-Spielen unangenehme Situationen auftreten können, aber auch, dass die Teilnehmer oft ruhig und besonnen bleiben. Die Sendeung 'Wir in Bayern' zeigt sich dabei als unterhaltsame und informative Sendung, die auch unangenehme Situationen thematisiert.

Die Kandidatin Frau Kessler bleibt jedoch ruhig und geht mit dem Gewinn weiter. Die Moderatorin Andrea Lauterbach zeigt sich besorgt und bleibt an ihrer Seite, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verletzt hat. Der Vorfall zeigt, dass auch bei Glücksrad-Spielen unangenehme Situationen auftreten können, aber auch, dass die Teilnehmer oft ruhig und besonnen bleiben. Die Sendeung 'Wir in Bayern' zeigt sich dabei als unterhaltsame und informative Sendung, die auch unangenehme Situationen thematisiert.

Die Kandidatin Frau Kessler bleibt jedoch ruhig und geht mit dem Gewinn weiter. Die Moderatorin Andrea Lauterbach zeigt sich besorgt und bleibt an ihrer Seite, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verletzt hat. Der Vorfall zeigt, dass auch bei Glücksrad-Spielen unangenehme Situationen auftreten können, aber auch, dass die Teilnehmer oft ruhig und besonnen bleiben. Die Sendeung 'Wir in Bayern' zeigt sich dabei als unterhaltsame und informative Sendung, die auch unangenehme Situationen thematisiert





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