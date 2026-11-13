Globale Microsoft-Ausfälle: Ursache ist Überlastung, keine Cyberattacke

Weltweite Microsoft 365-Störungen betreffen 74 Länder. Der Konzern bestätigt technische Überlastung als Grund und verlängert E-Mail-Aufbewahrung auf 48 Stunden.

Ein massiver, globaler Ausfall der Microsoft -Dienste hat Nutzer auf der ganzen Welt in Mitleidenschaft gezogen. Die Störung breitete sich laut der Tracking-Plattform Downdetector innerhalb einer Stunde weltweit aus. Betroffen waren insgesamt 74 Länder und Regionen, in denen massive Schwierigkeiten beim Verbindungsaufbau registriert wurden. Anfangs konzentrierten sich die Berichte und Untersuchungen des Technologieunternehmens Microsoft primär auf Probleme in Amerika. Später bestätigte der Konzern jedoch offiziell, dass Nutzer von Microsoft 365 weltweit unter den Ausfällen leiden.

Technische Überlastung als Hauptursache identifiziert

Microsoft schätzt die Ursache des massiven Dienstausfalls aktuell als technisches Problem ein und weist eine gezielte Cyberattacke nach aktuellem Kenntnisstand zurück. Dem Unternehmen liegen keine Hinweise vor, dass der Ausfall durch einen gezielten Angriff verursacht wurde. Stattdessen nannte Microsoft eine Überlastung seiner technischen Systeme als mögliche Ursache. "Ein Teil der Infrastruktur in mehreren Regionen einer erhöhten Auslastung ausgesetzt", erklärte der Konzern in einer offiziellen Stellungnahme. Diese hohe Belastung trage "wahrscheinlich zu den Verbindungsfehlern" bei, die bei den betroffenen Anwendern auftraten.

Die Bemühungen von Microsoft zur Behebung der Störung verliefen in der Nacht auf Freitag laut dem Unternehmen "nicht wie erhofft". Dies führte dazu, dass die Probleme nicht sofort behoben werden konnten. Dennoch zeichnen sich erste positive Entwicklungen ab. Im asiatisch-pazifischen Raum konnte Microsoft nach eigenen Angaben bereits Maßnahmen zur Wiederherstellung erfolgreich abschließen. Dort wird der Datenverkehr schrittweise wieder erhöht. Dadurch funktioniert der Zugriff auf E-Mail-Postfächer bereits besser, auch bei verzögerten Nachrichten gibt es Verbesserungen. Allerdings müssen Nutzer weiterhin vereinzelt mit Unterbrechungen rechnen, da der Prozess der Stabilisierung noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

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Verlängerung der E-Mail-Aufbewahrungsfrist auf 48 Stunden

Wegen der anhaltenden Probleme hat Microsoft die Aufbewahrungsfrist für verzögerte E-Mails auf 48 Stunden verlängert. Diese Maßnahme soll Nutzern helfen, ihre Kommunikation auch während der Störung aufrechtzuerhalten, ohne dass Nachrichten verloren gehen. Der britische Technologiejournalist Chris Stokel-Walker hält es für möglich, dass sich aus dieser Frist Rückschlüsse auf die Dauer der Störung ziehen lassen. Gegenüber "Sky News" erklärte er: "Diese 48 Stunden sind wahrscheinlich ein Hinweis darauf, wie lange es ihrer Einschätzung nach dauern könnte, bis das System das Problem bewältigt hat." Diese Einschätzung bietet eine wertvolle Orientierung für Betroffene, die sich über die voraussichtliche Wiederaufnahme des Vollbetriebs informieren möchten.

Microsoft arbeitet nun intensiv daran, "die betroffenen Dienste in anderen Regionen wieder zu stabilisieren". Die Priorität liegt darauf, die Stabilität der Infrastruktur schrittweise wiederherzustellen und weitere Unterbrechungen zu vermeiden. Die schrittweise Erhöhung des Datenverkehrs im asiatisch-pazifischen Raum dient als Vorbild für die weiteren Regionen. Es ist davon auszugehen, dass auch hier ähnliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Dienste stabil zu halten. Die Verlängerung der E-Mail-Aufbewahrungsfrist bleibt vorerst in Kraft, um die Datensicherheit der Nutzer zu gewährleisten und den Verlust von Informationen zu verhindern.

Fehlende offizielle Prognose für die vollständige Wiederherstellung

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Trotz der ersten Fortschritte gibt es von offizieller Seite keine Prognose, wann sämtliche Dienste wieder uneingeschränkt verfügbar sein werden. Microsoft hat noch kein konkretes Datum für die vollständige Behebung der Störung genannt. Dies führt zu Unsicherheit bei den Nutzern, die auf die pünktliche Zustellung von E-Mails und den reibungslosen Zugriff auf Cloud-Dienste angewiesen sind. Experten wie Chris Stokel-Walker betonen jedoch, dass die 48-Stunden-Frist ein wichtiger Indikator sein kann. Sie deutet darauf hin, dass die Systeme noch nicht vollständig entlastet sind und Zeit benötigen, um die akute Überlastung abzubauen.

Für die betroffene Bevölkerung bedeutet die aktuelle Situation, dass Geduld und flexible Arbeitsweisen gefragt sind. Da die Störung global verteilt ist und verschiedene Regionen betrifft, können sich die Ausfallzeiten je nach geografischer Lage unterscheiden. Microsoft hat versprochen, die Lage kontinuierlich zu überwachen und bei weiteren Fortschritten zu informieren. Die Nutzer sollten jedoch weiterhin damit rechnen, dass einzelne Dienste zeitweise nicht verfügbar sind oder verzögerte Nachrichten auftreten können. Die Situation entwickelt sich dynamisch, und nur eine genaue Beobachtung der offiziellen Kanäle von Microsoft wird Klarheit über den genauen Zeitpunkt der vollständigen Normalisierung geben.