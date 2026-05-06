Globale Luftfahrtkrise: Kerosinmangel führt zu massiven Flugstreichungen und Kapazitätsverlusten

Die geopolitischen Spannungen führen zu einer globalen Verknappung von Kerosin, was Fluggesellschaften wie Lufthansa, Air China und Turkish Airlines zu massiven Flugstreichungen zwingt und die Passagierströme verändert.

Die globale Luftfahrtindustrie befindet sich derzeit in einer Phase massiver Unsicherheit, da drohende Kerosin-Engpässe den weltweiten Flugverkehr in einem beispiellosen Maße durcheinanderwirbeln. Während man anfangs primär über einen Anstieg der Ticketpreise in der zweiten Jahreshälfte sprach, die als direkte Folge der geopolitischen Spannungen im Kontext des Iran-Konflikts erwartet wurden, sind nun weitaus drastischere Maßnahmen sichtbar geworden.

Konkrete Verschiebungen in den Flugplänen der großen Airlines machen deutlich, dass die Krise tiefer greift als nur eine bloße Preissteigerung. Das renommierte Analyseunternehmen Cirium lieferte hierzu belegenbare Daten: Zwischen Mitte und Ende April sank die Anzahl der insgesamt verfügbaren Sitzplätze bei allen weltweit operierenden Fluggesellschaften von 132 Millionen auf 130 Millionen.

Dieser Rückgang von zwei Millionen Plätzen bedeutet in der Praxis, dass tausende Flüge entweder komplett aus den Programmen gestrichen oder auf kleinere, treibstoffeffizientere Maschinen umgestellt wurden, um den verfügbaren Kerosinbestand zu schonen. Besonders hart trifft es den asiatischen Raum, da die dortigen Fluggesellschaften und Flughäfen in hohem Maße auf Treibstofflieferungen aus der Golfregion angewiesen sind. Die geopolitischen Verwerfungen in dieser strategisch wichtigen Zone führen zu einer Verknappung, die direkte Auswirkungen auf die Flugfrequenz hat.

So berichtete Air France bereits darüber, dass das Unternehmen von den Behörden in Singapur und Tokio gebeten wurde, keine zusätzlichen Flugkapazitäten anzubieten. Die dortigen Drehkreuze versuchen händeringend, ihren Kerosinverbrauch zu begrenzen, um einen vollständigen Stillstand zu vermeiden. Auch in China und der Türkei sind die Auswirkungen spürbar: Air China sah sich im Mai gezwungen, zahlreiche Inlandsverbindungen zu streichen, was einem Verlust von fast 500.000 Sitzplätzen entspricht.

Ähnlich verhielt es sich bei Turkish Airlines, die ihre Kapazitäten im selben Zeitraum ebenfalls um rund 500.000 Plätze kürzen mussten, um die operative Stabilität zu gewährleisten. Innerhalb Europas ist die deutsche Lufthansa die Fluggesellschaft mit den meisten Ausfällen. In einer strategischen Entscheidung für den Zeitraum zwischen Mai und Oktober hat der Konzern rund 20.000 Kurzstreckenflüge gestrichen. Das Ziel dieser drastischen Maßnahme ist eine Ersparnis von etwa 40.000 Tonnen Kerosin.

Allein im Monat Mai betraf dies mehr als 400.000 Sitzplätze, was die enorme Dimension der Sparmaßnahmen unterstreicht. Neben den Treibstoffproblemen verschieben sich zudem die Passagierströme. Laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist eine leichte Zurückhaltung bei Reisen aus Europa in die USA zu beobachten. Interessanterweise wird dieser Rückgang jedoch durch ein erhöhtes Aufkommen an amerikanischen Reisenden kompensiert, die nach Europa kommen.

Auch die Tochtergesellschaft Austrian Airlines bestätigt diese Tendenz einer generellen Zurückhaltung gegenüber Nordamerika-Verbindungen. Zwar seien die Flüge in die USA und nach Kanada grundsätzlich gut gebucht, doch die vorhandenen Kapazitäten würden nicht vollständig ausgeschöpft. Ein wesentlicher Grund hierfür ist der temporäre Wegfall von Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten, insbesondere Ziele wie Tel Aviv, Erbil, Amman und Teheran. Diese Routen werden traditionell von vielen Gästen aus den USA als Transitknotenpunkte genutzt.

Durch die Instabilität in dieser Region bricht ein Teil dieses Transitverkehrs weg. Im Gegensatz dazu verzeichnet die Branche aktuell eine sehr starke Nachfrage nach Flügen innerhalb Europas, da viele Reisende auf kürzere Distanzen ausweichen oder ihre Urlaubspläne aufgrund der globalen Unsicherheit regional anpassen





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