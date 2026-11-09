Globale CO₂-Emissionen sinken um 0,4 Prozent auf 38,2 Gigatonnen

Globale CO₂-Emissionen sinken laut Global Carbon Budget um 0,4 Prozent. Solar- und Windkraft sowie Ölpreise prägen den Rückgang.

Die weltweiten CO₂-Emissionen aus dem Verbrennen von Erdöl, Kohle und Gas dürften im laufenden Jahr gegenüber 2025 um 0,4 Prozent auf 38,2 Gigatonnen zurückgegangen sein. Das geht aus neuesten Berechnungen des jährlich erscheinenden Forschungsberichts Global Carbon Budget hervor, an dem unter anderem die Biogeowissenschaftlerin Judith Hauck vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven mitarbeitet.

Bisher hatten nur schwere Krisen von globaler Tragweite den Ausstoß zwischenzeitlich gesenkt, etwa die Ölschocks der 1970er Jahre, der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991, die Finanzkrise 2008 und die Covid-Pandemie 2021. Trotz zahlreicher Klimakonferenzen und Abkommen war der Trend über Jahrzehnte nach oben gerichtet.

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Globaler Rückgang der CO₂-Emissionen im Detail

Der Rückgang bei den globalen CO₂-Emissionen ist nach Angaben des Berichts der erste seiner Art seit Jahrzehnten, der nicht auf eine Wirtschaftskrise zurückgeht. Schon seit mehreren Jahren hatte sich der Anstieg abgeflacht und einem Plateau angenähert.

Judith Hauck führt den leichten Rückgang auf zwei Faktoren zurück. Zum einen nehme die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien zu, zum anderen trage der Ausbau der Elektromobilität dazu bei. Zum anderen hätten die Folgen des Irankonflikts dafür gesorgt, dass weniger Erdöl verbraucht wurde.

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Laut dem Bericht geht die insgesamt rückläufige Entwicklung bei den fossilen Energieträgern zu rund zwei Dritteln auf den Ausbau der Solar- und Windkraft zurück. Rund die Hälfte dieses Ausbaus entfällt allein auf China.

Rückgänge in China, den USA und der EU, Anstieg in Indien

China, das für knapp ein Drittel des weltweiten fossilen CO₂-Ausstoßes verantwortlich ist, dürfte seine Emissionen im laufenden Jahr um 0,9 Prozent auf 12,3 Gigatonnen gesenkt haben. Die Vereinigten Staaten als zweitgrößter Einzelverursacher verzeichnen laut Bericht einen Rückgang um 1,3 Prozent auf 5 Gigatonnen.

Die Europäische Union reduzierte ihre Emissionen um 1,5 Prozent auf rund 2,4 Gigatonnen. Die Ausnahme in der Statistik bildet Indien, wo der CO₂-Ausstoß um 4,4 Prozent auf 3,3 Gigatonnen gestiegen ist. Judith Hauck erklärt dies damit, dass der Ausbau erneuerbarer Energien mit dem wachsenden Energiebedarf im Land noch nicht ganz Schritt halte.

Auffällig ist, dass sinkende Emissionen nicht automatisch mit schrumpfender Wirtschaftsleistung einhergehen. Zwischen 2019 und 2025 verzeichneten laut dem Bericht 59 Staaten, darunter die USA, Australien und die gesamte EU, sinkende CO₂-Bilanzen bei gleichzeitig wachsenden Bruttoinlandsprodukten.

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Restbudget für das 1,5-Grad-Ziel und nächste Schritte

Christoph Minx, Klimaökonom am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, warnt davor, den Rückgang als Kehrtwende zu deuten. Das Emissionsniveau sei insgesamt etwa gehalten worden, was er als Erfolg wertet. Das CO₂-Budget für das 1,5-Grad-Ziel sei jedoch bereits aufgebraucht.

Um das Klima zu stabilisieren, müssten die Emissionen laut Minx nicht stabil bleiben, sondern aufhören. Solange dies nicht geschieht, steigt die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre von Jahr zu Jahr weiter an.

Julia Pongratz, Co-Autorin des aktuellen Berichts, beziffert das verbleibende Restbudget, um die globale Erwärmung auf 1,7 Grad über dem vorindustriellen Niveau einzuhegen, auf etwa 510 Gigatonnen CO₂. Bei dem derzeitigen Emissionstrend wäre diese Menge laut Pongratz binnen zwölf Jahren komplett aufgebraucht.