Global Airlines Insolvent: Airbus A380 nach gescheiterten Flügen zwangsliquidieren

James Asquiths Global Airlines wird durch den High Court of Justice in London zwangsliquidieren. Nach vier Flügen im Mai 2025 endet die Vision mit dem gebrauchten Airbus A380.

Das Luftfahrtunternehmen Global Airlines von James Asquith hat seine Geschäftstätigkeit vollständig eingestellt und befindet sich nun im Status der Zwangsliquidation. Der High Court of Justice in London hat am 4. November den formalen Antrag auf Insolvenz des Unternehmens bestätigt, womit die visionäre Reise des britischen Unternehmers zu Ende geht. Auslöser für diese rechtliche Entwicklung war ein Antrag einer Gläubigerin aus dem US-Bundesstaat Florida, der die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens offengelegt hat. Ein offiziell bestellter Insolvenzverwalter hat nun die Kontrolle übernommen und darf die geschäftlichen Angelegenheiten nicht mehr von der bisherigen Geschäftsführung selbstständig gestalten lassen.

Gescheiterte A380 Vision

Global Airlines wurde im Juli 2021 vom 37-jährigen britischen Unternehmer James Asquith gegründet, der eine klare Vision verfolgte: Passagieren ein unvergleichlich komfortables Flugerlebnis zu bieten und an ein vermeintlich goldenes Zeitalter des Reisens anzuknüpfen. Dazu sollte eine Flotte aus gebrauchten Airbus-A380-Maschinen aufgebaut werden, die ursprünglich vier großräumige Flugzeuge umfassen sollte. Im Mai 2023 erwarb das Unternehmen ein gebrauchtes Superjumbo-Flugzeug, das zuvor fast zehn Jahre lang im Einsatz bei China Southern Airlines stand und dessen Betrieb die technische Basis der unternehmerischen Ambitionen bildete.

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Wenige Flüge vor dem Aus

Trotz der ambitionierten Pläne entstand aus der geplanten breiten Flotte praktisch nichts, da das Unternehmen nur ein einziges Flugzeug operationalisieren konnte. Im Mai 2025 absolvierte dieser Airbus mit zahlenden Passagieren insgesamt vier Flüge, die jeweils eine Verbindung von Glasgow und Manchester nach New York sowie die entsprechenden Rückflüge umfassten. Nach diesen wenigen kommerziellen Passagierflügen wurde der A380 zunächst zur Wartung nach Dresden gebracht, bevor er im Juli 2025 weiter zum französischen Flugzeugabstellplatz Tarbes flog, wo er seither unbewegt steht und auf weitere Maßnahmen wartet.

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Abschied von Investoren und Führungskräften

James Asquith hatte ursprünglich angekündigt, eine Flotte von vier A380 aufzubauen, doch die Suche nach notwendigen Geldgebern dürfte insgesamt erfolglos geblieben sein und hat keine nachhaltige Finanzierung gesichert. Auch prominente Unterstützer und Führungskräfte zogen sich im Vorfeld der Krise von dem Projekt zurück, darunter OnlyFans-Mitgründer Tom Stokely und Direktor Prashant Uttamchandani, die das Unternehmen bereits im Frühjahr 2026 verließen. Dieser personelle Abwärtstrend deutete auf tiefgreifende interne Schwierigkeiten hin, die den operativen Weiterbetrieb der teuren Langstreckenmaschine unmöglich machten.

Rechtliche Folgen und Abwicklung

Die rechtliche Abwicklung hat nun konkrete Formen angenommen, da der Insolvenzverwalter die volle Kontrolle über das Unternehmen übernommen hat und die Geschäftsführung nicht mehr selbst über die Geschäfte entscheiden kann. Noch vor wenigen Monaten hatte Asquith angekündigt, den Airbus vor Weihnachten wieder in die Luft zu bringen, doch daraus wird nun nichts mehr und ein solcher Neustart ist ausgeschlossen. Stattdessen steht die vollständige Abwicklung des Unternehmens an, während der Airbus A380 weiterhin in Frankreich abgestellt ist und die finanzielle Belastung durch die Gläubigerforderungen aus Florida endgültig zum Tragen kommt.