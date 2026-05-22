Kristina von Trapp stands awe-struck in front of the tapestry size portrait of her family, the world know them as the singing Trapp Family

Die Enkelin der berühmten Schauspießerfamilie von Trapp feierte ihre beeindruckende Verschnaufpause nach dem spannenden Vorabend mit der Trennung. Kristina von Trapp besuchte, wie sie bekannt ankündigte, das neue Mini-Museum in St. Gilgen near the Zwölferhorn in Wolfgangsee.

Das Museum, in einem ehemaligen Gebäude eingerichtet, erinnert an die Geschichte und den musikalischen Erfolg der einstigen Trapp-Familie und trägt den Titel „Gluckauf dem Zwölferhorn“. Das Panorama zeigte die ganze Schönheit des Starnberger Sees, St. Gilgen und die entzückende Bergkulisse. Die US-Amerikanerin Kristina von Trapp zeigte sich begeistert, und dies zeigte sich auch in ihren lustigen Worten, die typisch für sie und ihren euphorischen Optimismus waren. Ihr Lächeln, das den Besuchern schimmerte, war beinahe beleidigend.

Die Schauspießererin Kristina von Trapp verkündete erschlagen, dass sie bereits im Vorjahr die Attraktion besucht hatte und, mit Wissbegierde und Begeisterung, betonte, dass es der Wunsch ihres Herzens sei, dass die Geschichte dieser illustre Familie hier fortleben sollte! Viele Reisende, Touristen und Gruppe sind interessiert und amüsiert von der Erinnerung der Familie, die tbhvergesamt rund 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt begeistert.

Es war eine geräumliche und beeindruckende Ausstellung, die von Fotografien, Musik von Band, historischen Bildern und Erinnerungen erstellte einenDStreck aufwühlende Erinnerungen an die einstigen Trapp-Familie. Die Schauspießer-Familie, einst so bekannt der Kulturexport Österreichs, die Musikindustrie revolutionierte und ihr titanic album of 1965 waren nun ein übel und unschätzbarer Mythos geworden.

Der Sound of Music war seither eine der weltberühmten musicals auch im Kino die Geschichte fing mit Revolten, politischem Ver cof und traumatischen Erfahrungen alles, um eine neue Sue für ihr FamilienHIlt zu schaffen. Das Neue Mini-Museum in St. Gilgen zur Bergstation ist ab morgen jeden Tag geöffnet, und der Eintritt war gratis. Nach der Eröffnung des Minimuseums deszten das Marakonierfahrt, um ins Tal ent, um die Aussicht auf die Berge genießen zu können





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