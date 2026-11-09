Gleitschirmabsturz in Tirol: Deutscher Pilot überlebt tödlichen Sturz

Ein deutscher Gleitschirmpilot stürzte am 8. November 2026 in Leutasch ab. Durch schnelle Rettungskette und Seilwinde gerettet, lehnt er eine Krankenhausbehandlung ab.

Am 8. November 2026 ereignete sich im Zugspitzgebiet bei Leutasch in Tirol ein schwerwiegender Gleitschirmunfall. Ein 59-jähriger deutscher Pilot aus dem Landkreis München wurde bei dem Zwischenfall leicht verletzt. Der erfahrene Flieger war am frühen Nachmittag gemeinsam mit zwei Begleitern gestartet, um die Strecke von der Erinnerungshütte in Richtung Mittenwald zu bewältigen.

Gefährlicher Start von der Erinnerungshütte

Der Unfallhergang begann am frühen Nachmittag, als der Pilot die Erinnerungshütte verließ. Diese liegt auf einer Höhe von 2.083 Metern in der Gemeinde Leutasch. Die geplante Route führte in den Raum Mittenwald. Kurz vor Erreichen des Wendepunkts nahe der Bergstation der Zugspitz trat ein schwerwiegendes technisches Problem auf. Der Hauptschirm des Gleitschirms versagte plötzlich, was zu einem raschen Kontrollverlust führte.

Also read Austria Wien dementiert Investor-Gerüchte und holt Punkt gegen Tirol

Das Fluggerät geriet daraufhin in eine unkontrollierte Steilspirale. Die Situation verschärfte sich extrem durch die geografische Gegebenheit. In der Nähe der Felswand bestand akute Lebensgefahr für den Piloten. Aus dieser kritischen Position heraus entschied sich der Mann dazu, den Rettungsschirm auszulösen, um das Absturzgefahr abzuwenden und die Fallgeschwindigkeit zu reduzieren.

Blockade der Schirme beim Auslösen

Das Auslösen des Rettungsschirms führte jedoch zu einer weiteren Komplikation. Der Rettungsschirm verfing sich im bereits defekten Hauptschirm. Diese Verwicklung verursachte eine vollständige Blockade beider Schirme. Der Gleitschirm konnte nicht mehr korrekt aufgehen, um den Sturz zu bremsen. Der Pilot stürzte daraufhin über das felsige Terrain des Gebirges.

Advertisement

Der Fall dauerte an, bis das Gerät eine Felsformation erreichte. Der Rettungsschirm verhakte sich schließlich an einer Felsformation an einem Felsvorsprung. Diese unvorhergesehene Hakenung stoppte den Sturz abrupt. Der Pilot blieb auf dem Felsvorsprung liegen und überlebte den Absturz durch diese glückliche Fügung der Umstände und der Topografie.

Schnelle Reaktion der Zugspitzbahn

Ein Mitarbeiter der Zugspitzbahn beobachtete den Absturz aus der Ferne. Sofort nachdem der Vorfall wahrgenommen wurde, löste der Beobachter die festgelegte Rettungskette aus. Die Alarmierung der Rettungsdienste erfolgte ohne Zeitverzug. Die Koordinierung zwischen den beteiligten Stellen verlief straff und effizient, um die Bergung des Verunglückten zu ermöglichen.

Die Rettungshelikopterbesatzung des Notarzthubschraubers RK2 traf rasch am Einsatzort ein. Die Hubschrauberbesatzung verfügte über die notwendige Ausrüstung, um den Piloten sicher zu bergen. Da das Gelände felsig und uneben war, wurde eine Seilwinde für die Rettung eingesetzt. Diese Methode ermöglichte den Zugang zum Absturzort, ohne das Gerät selbst zu gefährden.

Leichte Verletzungen und Ablehnung von Behandlung

Bei der medizinischen Untersuchung des 59-Jährigen wurden Prellungen am Rücken sowie an der rechten Hand diagnostiziert. Trotz der schweren Umstände des Absturzes blieben die Verletzungen relativ geringfügig. Der Zustand des Piloten aus dem Landkreis München ermöglichte eine Behandlung am Berg ohne sofortigen Krankenhausaufenthalt.

Advertisement

Trotz der medizinischen Empfehlung lehnte der Pilot eine Verbringung in ein Krankenhaus ab. Er entschied sich dafür, den weiteren medizinischen Checkup und die Nachsorge am Ort des Geschehens oder in einem nächstgelegenen Zentrum zu erhalten. Die Bewusstlosigkeit oder schwere Schockzustände waren nach dem Sturz nicht aufgetreten. Der Vorfall verdeutlicht die Risiken des Gleitschirmfliegens in alpinen Regionen.