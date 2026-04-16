Glasner peilt mit Crystal Palace auch Conference League-Titel an

Oliver Glasner führt Crystal Palace nach Erfolgen im FA Cup und Community Shield nun auch in der Conference League ins Halbfinale. Ein emotionaler Sieg in Florenz, überschattet vom Tod des ehemaligen Torhüters Alexander Manninger, ebnet den Weg für das Duell gegen Shakhtar Donetsk. Für den scheidenden Trainer ist es die Chance auf einen weiteren Titel.

Österreichs Erfolgscoach Oliver Glasner steht mit seinem Team Crystal Palace kurz vor einem weiteren großen Triumph. Nach dem Gewinn des FA Cups und des englischen Community Shields peilt der Trainer nun auch den Titel in der Conference League an. Die 'Eagles' haben sich nach einem souveränen 3:0-Hinspielsieg gegen die Fiorentina am Donnerstagabend mit einem 1:2 im Viertelfinal-Rückspiel gegen die Italiener durchgesetzt. Dieses Ergebnis reichte für einen 4:2-Gesamtsieg und den Einzug ins Halbfinale des europäischen Wettbewerbs.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel treffen Glasner und seine Mannschaft nun auf Shakhtar Donetsk. Die Ukrainer hatten sich zuvor gegen AZ Alkmaar durchgesetzt und den niederländischen Gegner mit einem 5:2-Gesamtsieg aus dem Bewerb geworfen. Das bevorstehende Halbfinale verspricht Spannung und hochklassigen Fußball. Die nächste Hürde für Crystal Palace ist somit das formidable Team aus Donezk.

Das Viertelfinalspiel in Florenz war jedoch von tiefen Emotionen geprägt. Die Partie wurde von der tragischen Nachricht überschattet, dass der ehemalige österreichische Nationaltorhüter Alexander Manninger im Alter von nur 48 Jahren verstorben ist. Manninger, der einst als Legionär für die Fiorentina aktiv war, verstarb in den frühen Morgenstunden des Donnerstags. Vor dem Anpfiff der Partie wurde seiner mit einer Schweigeminute gedacht, eine würdevolle Geste für einen einstigen Publikumsliebling.

Auf dem Spielfeld sorgte Ismaela Sarr bereits in der 17. Minute für eine frühe Führung und damit für ein beruhigendes Polster für Crystal Palace. Die Fiorentina steckte jedoch nicht auf und kam durch Albert Gudmundsson in der 30. Minute zum Ausgleich. In einer intensiven Schlussphase, in der die Gäste durch Cher Ndour in der 53. Minute nochmals verkürzen konnten, musste Crystal Palace um den knappen Vorsprung zittern. Doch Glasner und seine Schützlinge zeigten Nervenstärke und sicherten sich den verdienten Einzug in die nächste Runde. Es war ein hart erkämpfter Sieg, der die kämpferische Einstellung des Teams unter Glasner einmal mehr unterstrich.

Für Oliver Glasner selbst markiert diese Saison eine besondere Phase. Da sein Vertrag mit Crystal Palace am Saisonende ausläuft und er den Verein verlassen wird, befindet er sich gewissermaßen auf einer Abschiedstournee. Diese Erfolge und die Aussicht auf einen weiteren Titelgewinn in der Conference League sind ein würdiger Abschluss seiner Amtszeit in London. Der Oberösterreicher darf von einem weiteren Titel träumen, der seine beeindruckende Trainerkarriere weiter krönen würde. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und dem emotionalen Kontext des Spiels in Florenz macht diesen Moment für Glasner und Crystal Palace besonders bedeutsam. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch unter Druck und in schwierigen Situationen bestehen kann, und die Chancen auf den Conference League-Titel sind greifbar geworden





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oliver Glasner Crystal Palace Conference League Alexander Manninger Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swift führt erneut die Nominierungen für American Music Awards anLOS ANGELES. 'The Fate of Ophelia' its für den Song des Jahres nominiert.

Read more »

Taylor Swift führt Nominierungen bei American Music Awards anAlle Nachrichten aus Vorarlberg und den Gemeinden sowie aktuelle News aus Österreich und der Welt mit vielen Themen wie Sport, Politik, Stars, uvm.

Read more »

Perla führt Favoritenliste für Österreichischen Filmpreis an – Branche fordert mehr Schutz und GeldDer Film Perla, der das Schicksal einer alleinerziehenden Mutter in der kommunistischen Tschechoslowakei thematisiert, dominiert mit 13 Nominierungen die Anwärterliste für den Österreichischen Filmpreis. Neben der Ehrung für kreative Leistungen, dient die Veranstaltung als Plattform für Forderungen der Filmbranche nach besserem Schutz für kreative Arbeit und fairer Beteiligung an den Einnahmen von Streamingdiensten, die jährlich rund 600 Millionen Euro umsetzen, ohne dass davon nennenswert etwas bei heimischen Produzenten ankommt. Erstmals wurden so viele Filme eingereicht, insgesamt 23 Spielfilme, 34 Dokumentationen und 16 Kurzfilme konkurrieren um die Auszeichnungen.

Read more »

Oliver Glasners Trainerkarriere: Zwischen Topklubs und ScheichklubsDer Erfolgscoach Oliver Glasner verlässt Crystal Palace und hat nun interessante Optionen bei namhaften Vereinen, darunter ein Scheichklub und eine Red-Bull-Filiale, nachdem Türen bei Topklubs sich geschlossen haben.

Read more »

Luxemburg führt EU-Lohnvergleich an: Deutliche Unterschiede in der KaufkraftEurostat-Zahlen zeigen Nettostundenlöhne und Kaufkraftunterschiede in der EU. Luxemburg an der Spitze, osteuropäische Länder holen auf, Westbalkan abgeschlagen.

Read more »

Steiermark führt Sachleistungskarten für Vertriebene ein und knüpft Grundversorgung an ArbeitsbemühungenDas Land Steiermark weitet die Ausgabe von Sachleistungskarten auf 5580 Vertriebene aus der Ukraine aus und will zukünftig Grundversorgungsleistungen an nachweisliche Bemühungen um eine Erwerbstätigkeit knüpfen. Ziel ist eine fairere Verwendung von Steuergeldern und die Stärkung der regionalen Wirtschaft.

Read more »