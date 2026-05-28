Beim Giro d'Italian steht der Spanier João Almeida nach der schwierigen Dolomiten-Etappe weiterhin im Rosa Trikot. Die letzten Bergankünfte verspreschen weitere Spannung im Kampf um die Gesamtwertung, bevor die Schlussetappe in Rom den Sprintlern vorbehalten ist. Übersicht über die verbleibenden Etappen und die aktuelle Form der Favoriten.

Im Giro d'Italia 2024 geht die entscheidende Phase zu Ende. Nach den enorm anspruchsvollen Dolomiten - Etappe n mit insgesamt 5000 Höhenmetern am Freitag und einer weiteren Bergankunft am Samstag in Friaul, bleibt das Rennen um das Rosa Trikot weiterhin hochspannend.

Der portugiesische Gesamtführende João Almeida hat seinen Vorsprung weiter ausbauen können, doch die Verfolger, insbesondere der Niederländer Thymen Arensman auf Platz drei, liegen mit weniger als einer halben Minute Rückstand weiter in Schlagdistanz. Der Sonntag in Rom wird voraussichtlich keinen Einfluss mehr auf das Gesamtklassement haben, da die Schlussetappe flach ist und den Sprintern gehört. Die Freitagsetappe über 151 Kilometer von Feltre nach Alleghe führte über fünf Pässe, darunter der anspruchsvolle Passo Giau auf 2230 Meter Höhe.

Das Finale erreichte die Fahrer auf den Piani di Pezze oberhalb von Alleghe. An dieser Stelle wurden zahlreiche österreichische Fans erwartet, darunter der Fanclub von Sepp Gall, der selbst als einer der stärksten Bergfahrer im Rennen gilt. Auch am Samstag mit der Bergankunft in Piancavallo, die sogar zweimal erklommen werden muss, wird mit großer österreichischer Beteiligung und Stimmung gerechnet.

Gall, der aktuell auf Platz zwei der Gesamtwertung liegt, wird versuchen, im direkten Duell mit Almeida und seinen Helfern noch Zeit gutzumachen. Arensman auf Rang drei könnte ebenfalls von den letzten Steigungen profitieren und versuchen, die Lücke zu Gall zu schließen oder sogar Almeida zu attackieren. Der Ausgang der Bergtappen wird voraussichtlich den Grundstein für das finale Gesamtklassement legen. Almeida zeigte in den Dolomiten eine starke Vorstellung und konnte seine Führungsposition behaupten, wenn auch nicht dramatisch vergrößern.

Seine Mannschaft wird am Wochenende darauf abzielen, jeden Angriff der Konkurrenten abzufangen und die Führung sicher ins Finale zu tragen. Für Gall und Arensman bleibt es die vielleicht letzte Chance, mit einem erfolgreichen Angriff oder der Gewinnung von Zeitbonifikationen die Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen.

Die Schlussetappe in Rom wird dann voraussichtlich ohne nennenswerte Veränderungen im Gesamtklassement enden und den Sprintern wie Jonathan Milan oder Edoardo Zambanini überlassen bleiben, die bereits auf den vorherigen, welligen Etappen ihre Form unter Beweis gestellt haben. Unterdessen konnte sich am Freitag der Franzose Victor Langellotti (Soudal Quick-Step) im Sprint einer reduzierten Gruppe von etwa 60 Fahrern durchsetzen. Nach 151 anstrengenden Kilometern mit五个Pässen setzte er sich vor den Italienern Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) und Jonathan Milan (Lidl-Trek) durch.

Der ehemalige Rosa-Träger Afonso Eulálio (Lidl-Trek) stürzte etwa 50 Kilometer vor dem Ziel, konnte aber schnell wieder zum Feld aufschließen und war im Finale sogar mehrfach aktiv in Attacken, ohne however Erfolg. Nach den letzten zehn anspruchsvollen Kilometern erreichten auch die Gesamtklassement-Favoriten wie Vingegaard, Gall und Arensman das Ziel in der verkleinerten Hauptgruppe. Die Sonntagsetappe in Rom wird voraussichtlich einen Massensprint bringen und keine Änderungen an der Spitze der Gesamtwertung mehr bewirken





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