Gipsy Kings veröffentlichen neues Album Historia

Die Gipsy Kings sind mit ihrem neunten Studioalbum Historia zurück. Das Album vereint temperamentvolle Flamenco-Klänge und emotionale Balladen und ist der ideale Soundtrack für den Sommer.

Die legendäre Flamenco -Gruppe Gipsy Kings ist mit einem neuen Album zurückgekehrt. Seit Freitag, dem 29. Mai, ist ihr neuntes Studioalbum Historia auf dem Markt. Damit liefern die Musik er aus Frankreich den perfekten Soundtrack für lange Sommer nächte, Rotwein und Fernweh.

Die elf Tracks vereinen temperamentvolle Gitarren, leidenschaftlichen Gesang und mitreißende Rhythmen, die typisch für den unverwechselbaren Stil der Band sind. Historia ist ein Album, das die gesamte musikalische Bandbreite der Gipsy Kings zeigt: von ausgelassenen Partysongs bis hin zu nachdenklichen Balladen. Bereits mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum sorgten die Gipsy Kings 1987 weltweit für Aufsehen. Zu einer Zeit, in der nicht-englischsprachige Songs in den Charts kaum eine Rolle spielten, gelang ihnen der internationale Durchbruch.

Mit Alben wie Mosaïque, Love & Liberté und Este Mundo schrieb die Band Musikgeschichte: Mehr als 25 Millionen verkaufte Alben, über zwei Milliarden Streams und ausverkaufte Konzerte rund um den Globus sprechen eine deutliche Sprache. Selbst Hollywood griff immer wieder auf ihren unverwechselbaren Sound zurück - etwa in Toy Story 3, The Big Lebowski oder der Serie Entourage. Auch live sorgen die Musiker weiterhin für Begeisterung - zuletzt etwa mit ihrem gefeierten Auftritt beim Glastonbury Festival 2024.

Die Band hat sich stets treu geblieben, aber auch weiterentwickelt, was sich in ihrem neuen Album widerspiegelt. Mit der neuen Single Señorita zeigen die Gipsy Kings, wohin die Reise auf Historia geht: ein energiegeladener Track, der sofort in die Beine geht. Der Titelsong Historia übersetzt diese frenetische Energie in eine grandiose, theatralische Explosion von Gitano-Einflüssen.

Doch Historia kann nicht nur Party: Neben temperamentvollen Tracks wie El Campo oder Big Bang zeigt das Album auch ruhigere und emotionale Seiten, wie das jazzige Sonador oder das Instrumentalstück Cielo, das Tonino seinem kürzlich verstorbenen Bruder widmet. Dieser persönliche Moment verleiht dem Album eine besondere Tiefe. Für Tonino erzählt das Album auch die Geschichte der Band selbst.

Ich nehme seit über 40 Jahren Alben mit den Gipsy Kings auf, daher wollte ich, dass Historia einen abenteuerlichen Geist hat, sagt er. Gleichzeitig handelt Historia von der Geschichte der Gipsy Kings und davon, was geschah, als Bamboléo und Djobi, Djoba zu weltweiten Hits wurden. Wir waren ehrgeizig. Wir wussten, dass wir gut waren.

Aber wir hätten nie erwartet, was dann alles passierte. Das Album ist eine Hommage an ihre Wurzeln und ein Blick nach vorn, der die Fans auf eine musikalische Reise mitnimmt





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