Trump, Putin und Xi Jinping trafen sich ohne konkrete Ergebnisse. Politologen kritisieren die Heuchelei und warnen vor der abnehmenden Rolle Europas im neuen Machtgefüge.

US-Präsident Donald Trump, Russlands Machthaber Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping trafen sich am Donnerstagabend zu einem historischen Gipfeltreffen, das zwar große politische Bilder lieferte, aber kaum konkrete Ergebnisse hervorbrachte.

Im ORF-Magazin ZIB2 analysierten die Politikwissenschaftler Gerhard Mangott und Reinhard Heinisch die Treffen der drei Staatschefs scharf. Sie stellten fest, dass die drei Führer zwar über internationalen Frieden sprachen, diesen aber selbst verletzten, indem sie sich nicht an den von ihnen beschworenen Regeln hielten.

Kritik an Heuchelei der Staatschefs

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Gerhard Mangott bezeichnete das Treffen im Konkreten als eines der Heuchelei. Die drei Präsidenten hätten eine Friedensordnung beschworen, an deren Einhaltung sie selbst nicht festhielten. Trotz dieser fundamentalen Kritik konnte der russische Präsident das historische Treffen nutzen, um sich erneut als gleichberechtigter Gesprächspartner der beiden anderen Großmächte zu präsentieren. Es gelang ihm, die internationale Bühne für seine eigene Position zu nutzen, ohne dabei wesentliche Zugeständnisse machen zu müssen.

Geopolitische Einflusssphären als Plan

Mangott warnte davor, hinter der demonstrativen Einigkeit die andauernde Rivalität zwischen den USA, Russland und China zu übersehen. Gemeinsamkeiten in bestimmten Interessen bedeuten nicht, dass die geopolitischen Gegensätze verschwunden wären. Er prognostizierte, dass die drei Präsidenten die Welt gerne in drei separate Einflusssphären einteilen würden. Ein konkretes Beispiel für diese Dynamik sah Mangott im Krieg im Iran, aus dem China und Russland profitieren könnten, sollten die USA dort militärisch gebunden bleiben.

Europas geringe Wertschätzung in Moskau

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Für die Europäische Union war die Botschaft der Analyse wenig ermutigend. Russland habe zwar signalisiert, mit europäischen Vertretern sprechen zu wollen, jedoch sollten diese Gespräche ausgerechnet in Moskau stattfinden. Gerhard Mangott wertete dies als klares Zeichen dafür, wie gering Russland die Europäer als politische Macht einschätzt. Europa werde von Moskau nicht als gleichwertiger globaler Akteur ernst genommen. Diese Haltung resultiere auch daraus, dass sich die europäischen Staaten selbst nicht entsprechend positionieren würden, was ihre Schwäche offenbart.

Innenpolitische Verwertung ohne Druck

Reinhard Heinisch hob die Perspektive von Chinas Staatschef Xi Jinping hervor. Für ihn sei es eine Genugtuung gewesen, Trump und Putin als Gastgeber empfangen zu können. Dadurch habe Peking keinen zusätzlichen Druck auf Russland ausüben müssen. Xi könne das Treffen somit gegenüber der eigenen Bevölkerung als politischen Erfolg darstellen. Ähnlich verhalte es sich bei Donald Trump, der komplexe zwischenstaatliche Beziehungen oft auf sein persönliches Verhältnis zu anderen Staatschefs reduziere. Seine angeblichen Friedensbemühungen könne er zudem innenpolitisch als Erfolge verkaufen.

Skeptische Bilanz zur Abrüstung

Auch das zentrale Thema der nuklearen Abrüstung wurde von den Experten skeptisch beurteilt. Gerhard Mangott rechnete nicht damit, dass Russland, die USA und China ernsthafte Verhandlungen über einen gemeinsamen Abrüstungsvertrag aufnehmen werden. Er bezeichnete die entsprechenden Aussagen der Staatschefs als Lippenbekenntnisse. Die Bilanz zeigt, dass alle drei Präsidenten etwas mitnahmen, das sie innenpolitisch verwerten konnten. Ob substanzielle Fortschritte erzielt wurden, ist für diese Darstellung womöglich zweitrangig. Für Europa bleiben dabei entscheidende Fragen offen, besonders angesichts eines möglichen neuen Machtgefüges zwischen Washington, Moskau und Peking.