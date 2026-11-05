Giovanni Zarrella veröffentlicht neuen Christmas-Hit 'Every Day Feels Like Christmas'

Giovanni Zarrella kündigt die Weihnachtszeit mit seinem neuen englischen Song 'Every Day Feels Like Christmas' an. Der Sänger teilt Hintergrund zur Musik, dem Kurzfilm und seinem ZDF-Auftritt am 3. Dezember.

Der italienisch-deutsche Sänger Giovanni Zarrella hat seinen neuen Titel ' Every Day Feels Like Christmas' exklusiv über die Streamingplattform Amazon Music veröffentlicht. Das Lied markiert eine sprachliche Abweichung von seinen bisherigen Werken, da Zarrella für diesen Song nicht auf Italienisch, sondern komplett auf Englisch singt. Mit dieser Veröffentlichung setzt er ein klares musikalisches Zeichen, um die festliche Zeit bereits jetzt einzuleiten.

Englischer Titel und musikalische Konzeption

Die Wahl der englischen Sprache im neuen Song 'Every Day Feels Like Christmas' unterstreicht den Anspruch von Giovanni Zarrella, die Stimmung der Weihnachtszeit über den Dezember hinaus zu tragen. In einer offiziellen Mitteilung erläuterte der Musiker, dass das Gefühl der Festtage nicht auf wenige Tage im Dezember beschränkt bleiben sollte. Für ihn steht im Mittelpunkt, dass Weihnachten primär für Familie, Liebe und das persönliche Zusammensein mit den nahestehenden Menschen gedacht ist.

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Die musikalische Inszenierung des Titels geht über die reine Audio-Veröffentlichung hinaus. Parallel zum Song erscheint ein begleitender Kurzfilm, der narrative Elemente einbringt. In dieser visuellen Begleitung begibt sich Giovanni Zarrella in der Story auf eine explizite Weihnachtsmission. Dieses multimediale Paket aus Musik und Film dient dazu, die emotionale Botschaft des Liedes visuell zu untermauern und die Vorfreude auf die Feiertage bei den Hörern und Zuschauern zu wecken.

Auftritt in der ZDF Weihnachtsshow

Neben der digitalen Veröffentlichung sorgt Giovanni Zarrella auch im linearen Fernsehen für Weihnachtsstimmung. Am 3. Dezember um 20:15 Uhr wird er live in der 'großen Weihnachtsshow' im ZDF zu sehen sein. Diese Fernsehsendung bildet den zentralen medialen Auftakt in die Feiertage und positioniert den Sänger als einen der Hauptakteure der aktuellen Weihnachtsprogrammierung im deutschsprachigen Raum.

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Die Bühne in Offenburg teilt sich der Sänger mit etablierten Stars des deutschen Musikgeschäfts. Zu den weiteren prominenten Mitwirkenden gehören Andreas Gabalier, Vanessa Mai und Thomas Anders. Diese Besetzung zeigt die hohe Reichweite und Popularität der Sendung, die auf ein breites Publikum abzielt. Der Live-Auftritt in Offenburg ergänzt die digitale Präsenz auf Amazon Music und sorgt für eine ganzheitliche mediale Begleitung des Titels.

Frühere Kooperationen und Erfolgsgeschichte

'Every Day Feels Like Christmas' ist keineswegs das erste Weihnachtslied von Giovanni Zarrella. Sein Engagement in diesem Genre ist langjährig und erfolgreich. Bereits im Jahr 2024 sang er gemeinsam mit der legendären Sängerin Cher bei der Neuauflage ihres Songs 'DJ Play A Christmas Song'. Cher hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das Alter von 80 Jahren erreicht, was die Bedeutung dieser Zusammenarbeit hervorhebt. Diese frühere Kooperation zeigt die Vernetzung von Zarrella mit internationalen Größen der Popmusik und festigt seine Position in der Weihnachtsmusik-Szene.

Durch die Kombination aus neuem englischen Pop-Song, einem begleitenden Kurzfilm und einem großen Fernsehauftritt setzt Giovanni Zarrella einen umfassenden Marketing-Mix um. Die strategische Platzierung auf Amazon Music und der Live-Auftritt im ZDF zielen darauf ab, sowohl digitale als auch traditionelle Medienkonsumenten anzusprechen. Mit der Botschaft, dass Weihnachten eine dauerhafte Haltung von Liebe und Zusammenhalt sein sollte, spricht er ein breites Publikum an, das sich von der Kommerzialisierung der Feiertage lösen und stattdessen die emotionalen Werte in den Vordergrund stellen möchte.