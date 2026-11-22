Bei einem Gottesdienst in Bad Grönenbach am 22. November 2026 kam es durch einen defekten Heizofen zu einer schweren Kohlenmonoxid-Vergiftung. 56 Menschen wurden medizinisch versorgt.

Am Sonntagmorgen, den 22. November 2026, ereignete sich in der bayerischen Gemeinde Bad Grönenbach ein schwerer Sicherheitsvorfall während eines Gottesdienstes. In einer lokalen Kapelle kam es durch ein defektes Heizgerät zu einer massiven Freisetzung von Kohlenmonoxid, was zu zahlreichen Verletzungen unter den Anwesenden führte. Die alarmierten Rettungskräfte stellten später eine extrem hohe Konzentration des giftigen Gases in der Kirche fest. Dies führte zu einem der größten Einsatzszenarien der Region im vergangenen Jahr.

Tathergang und technische Ausfälle

Der 70-jährige deutsche Messner hatte gegen 06:00 Uhr ein Heizgerät eingeschaltet, das wenige Wochen zuvor neu in die Kapelle eingebaut worden war. Das Gerät war mit einer automatischen Kohlenmonoxid-Abschaltvorrichtung ausgestattet, die theoretisch bei zu hohen Werten selbstständig ausschalten sollte. Diese Sicherheitsfunktion versagte jedoch aufgrund eines technischen Defekts oder möglicherweise durch einen Bedienungsfehler des Messners. Während des Gottesdienstes klagten die Besucher zunehmend über starke Atembeschwerden und Übelkeit, was erste Anzeichen einer Vergiftung waren.

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Einsatzstärke der Rettungskräfte

Die Reaktion der Sicherheitskräfte erfolgte schnell und umfänglich. Die alarmierte Feuerwehr stellte in der Kapelle die kritische Gaskonzentration fest und evakuierte alle Personen sofort. Insgesamt waren sechs Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren Bad Grönenbach und Wolfertschwenden mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Opfer wurden zur ersten Sichtung und medizinischen Versorgung in das Feuerwehrhaus Bad Grönenbach transportiert und von dort in verschiedene umliegende Krankenhäuser verteilt.

Medizinische Versorgung der Patienten

Der Rettungsdienst war mit etwa 25 Fahrzeugen und 62 Kräften der Organisationen Malteser, Rotes Kreuz und Johanniter im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung hinzugezogen. Nach aktuellsten Erkenntnissen gehen die Behörden von 56 Leicht- und Mittelschwerverletzten aus. Die genaue Anzahl der Schwerverletzten wird weiterhin von den medizinischen Teams in den Kliniken überwacht, um den Zustand jedes Einzelnen stabil zu halten.

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Polizeiliche Ermittlungen und Aktenzeichen

Neben den Rettungsdiensten war die Polizei massiv im Einsatz. Fünf Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Memmingen sowie eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeiinspektion Memmingen sichern die Tatstätte und den weiteren Tathergang. Die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden führen derzeit umfangreiche Nachforschungen durch, um die genaue Ursache des Defekts zu klären. Es wird geprüft, ob fahrlässige Körperverletzung oder eine andere strafrechtliche Relevanz vorliegt.

Zukünftige Sicherheitsüberprüfungen

Der Vorfall hat erhebliches Aufsehen in der Region erregt und stellt Fragen zur Wartung und Installation moderner Heizsysteme in historischen Gebäuden. Da das Gerät erst vor wenigen Wochen neu angeschafft wurde, wird nun intensiv geprüft, ob die Einweisung der Bediener korrekt war. Weitere Ermittlungen zur genauen Ursache des Versagens der Abschalteinrichtung laufen. Die Behörden behalten die Entwicklung der Gesundheit der 56 Verletzten streng im Blick und werden die Ergebnisse der technischen Untersuchung veröffentlichen.