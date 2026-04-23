Ghosting bei Bewerbungen untergräbt Vertrauen in den Arbeitsmarkt

Eine Umfrage von Indeed zeigt, dass die Mehrheit der Bewerber in Deutschland keine Rückmeldung auf ihre Bewerbungen erhält. Das Phänomen des Ghostings nimmt zu und untergräbt das Vertrauen in den Arbeitsmarkt. Hoher bürokratischer Aufwand und mangelnde Transparenz bei Gehaltsangaben verschärfen das Problem.

Das Vertrauen in den deutschen Arbeitsmarkt wird zunehmend durch das weitverbreitete Phänomen des Bewerber- Ghosting s untergraben, wie der Geschäftsführer der Jobbörse Indeed , Frank Heesgens, eindrücklich betont.

Eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Instituts Appinio, durchgeführt im Auftrag von Indeed zwischen dem 9. und 11. März 2024 mit jeweils 500 Männern und Frauen im Alter von 16 bis 66 Jahren, zeigt alarmierende Ergebnisse: Mehr als die Hälfte (63,5 Prozent) der Bewerber gab an, im vergangenen Jahr keinerlei Rückmeldung auf ihre eingereichten Bewerbungen erhalten zu haben. Fast 80 Prozent der Befragten empfinden eine Zunahme dieser Praxis, die an das Verhalten in Online-Partnerbörsen erinnert.

Diese Entwicklung ist besonders besorgniserregend, da sie in einer Phase stattfindet, in der sich die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt verschoben hat und Arbeitgeber wieder eine stärkere Position einnehmen. Die Bewerber haben nicht mehr die frühere Auswahlvielfalt und sind daher stärker auf eine positive Rückmeldung angewiesen. Heesgens weist darauf hin, dass der Druck auf Personalabteilungen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zwar hoch ist, dies jedoch keine Rechtfertigung für schlechte Rekrutierungspraktiken darstellt.

Das Ignorieren von Bewerbern hat weitreichende Konsequenzen, die über die individuelle Frustration hinausgehen. Neben der fehlenden Kommunikation wird auch der hohe Aufwand, der mit einer Bewerbung verbunden ist, als erhebliche Hürde empfunden. Die Umfrage ergab, dass 41,5 Prozent der Befragten den zeitlichen und bürokratischen Aufwand als größten Belastungsfaktor bei der Jobsuche ansehen. Insbesondere komplizierte Formulare, die teilweise handschriftlich ausgefüllt werden müssen, stellen eine unnötige Barriere dar.

Auch die Angst vor einer Ablehnung und das Gefühl, sich während des Bewerbungsprozesses verstellen zu müssen, werden von vielen Bewerbern als belastend empfunden. Ein weiteres Problem ist die mangelnde Transparenz in Stellenanzeigen, insbesondere hinsichtlich der Gehaltsangaben. Nur 11,5 Prozent der aktuellen Stellenanzeigen enthalten Informationen zum erwarteten Gehalt, was die Entscheidungsfindung für Bewerber erheblich erschwert und zu unnötigen Bewerbungen führen kann. Die Ergebnisse der Umfrage werden von Heesgens als ein Problem für das gesamte Wirtschaftsgefüge betrachtet.

Frustration und Demotivation unter Bewerbern können zu Stagnation führen. Unzufriedene Fachkräfte, die aufgrund der Bewerbungshürden zögern, sich auf neue Stellen zu bewerben, bleiben länger in ungeeigneten Positionen. Dies beeinträchtigt die Gesamtproduktivität und behindert den wichtigen Wissenstransfer innerhalb von Unternehmen und Branchen. Heesgens betont, dass eine offene und transparente Kommunikation mit Bewerbern nicht nur ethisch geboten ist, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll.

Unternehmen, die Wert auf eine positive Candidate Experience legen, werden langfristig erfolgreicher sein, da sie einen besseren Zugang zu qualifizierten Fachkräften haben. Eine Verbesserung der Rekrutierungsprozesse, die durch digitale Lösungen und eine Vereinfachung der Bewerbungsformalitäten unterstützt wird, ist daher dringend erforderlich, um das Vertrauen in den Arbeitsmarkt wiederherzustellen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu sichern. Die Jobbörse Indeed plant, sich weiterhin für eine Verbesserung der Bewerbungsprozesse einzusetzen und Unternehmen dabei zu unterstützen, attraktive und transparente Stellenanzeigen zu erstellen





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