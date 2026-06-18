Ein ghanaischer Fan setzte beim WM-Spiel gegen Panama ein traditionelles Ritual ein: das Blasen von weißem Talkum-Puder für Glück. Das späte Siegtor von Caleb Yirenkyi bescherte Ghana den Auftaktsieg nach sechs sieglosen Spielen.

Beim Fußball -WM-Auftaktspiel zwischen Ghana und Panama sorgte ein besonderes Ritual auf der Tribüne für Aufmerksamkeit: Ein ghanaischer Fan blies während der Fernsehübertragung ein weißes Pulver von seiner Handfläche.

Dieses weiße Pulver ist in Ghana bei traditionellen Riten üblich, etwa wenn ein neuer Häuptling eingesetzt wird oder ein Sieg bei einem wichtigen Ereignis gefeiert wird. Es symbolisiert Glück und Triumph. Das Ritual schien auch in Toronto zu helfen, denn Ghana gewann das Spiel mit 1:0 durch ein spätes Tor von Caleb Yirenkyi in der 95. Minute.

Damit endete eine Serie von sechs sieglosen Testspielen für die ghanaische Mannschaft. Die insgesamt 42.942 Zuschauer erlebten einen dramatischen Spielausgang. Die Redaktion distanziert sich von den(user-Beiträgen) und weist darauf hin, dass diese nicht die Meinung des Betreibers widerspiegeln. Bei Verstößen gegen geltendes Recht oder die guten Sitten behält sich KMM rechtliche Schritte vor, einschließlich Löschung von Beiträgen, Schadenersatzforderungen, Nutzung von Nutzerdaten zur Rechtsverfolgung und strafrechtlicher Anzeige





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