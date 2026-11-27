Ein starker Sturm hat den Thanksgiving-Tag in den USA beeinträchtigt. Tausende Flüge waren gestört und Hunderttausende Haushalte hatten Stromausfälle.

Ein heftiger Sturm hat am Donnerstag den Thanksgiving -Tag in weiten Teilen der USA in chaosartige Verhältnisse gestürzt. Vor allem die Ostküste war von den extremen Wetterbedingungen hart getroffen, was zu massiven Störungen im täglichen Leben führte. Der Nationale Wetterdienst hatte bereits vorab eindringlich vor starken Winden und heftigen Regenfällen gewarnt, die gravierende Auswirkungen auf die Infrastruktur erwarten lassen. Starkregen und Sturm trafen dabei besonders die östlichen und mittleren Bundesstaaten des Landes.

Zahlreiche Stromausfälle bedrohen Infrastruktur

Die Folgen der Unwetter waren sofort spürbar: Mehr als 900.000 Haushalte und Unternehmen waren am Donnerstag nach Angaben der Website PowerOutage vom Stromnetz getrennt. Auch am frühen Freitag waren noch rund 800.000 Kunden ohne elektrische Versorgung. Besonders betroffen von den Ausfällen waren die östlichen Bundesstaaten Pennsylvania, Maryland und Virginia. Zusätzlich stürzten im Landesinneren aufgrund starker Windböen und aufgeweichter Böden Bäume auf Stromleitungen und Häuser, was die Reparaturarbeiten erschwerte.

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In den Vororten der Hauptstadt Washington im Bundesstaat Maryland wurden aus Sorge vor Auswirkungen der Stromausfälle auf die Wasseraufbereitung knapp zwei Millionen Menschen aufgerufen, Leitungswasser zu sparen. Die Gouverneurin des Bundesstaats New Jersey, Mikie Sherrill, hatte bereits am Mittwoch den Notstand ausgerufen. Sie appellierte an die Bevölkerung, Geräte aufgeladen zu halten und Stromausfälle direkt beim Versorger zu melden, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.

Massive Störungen im nationalen Flugverkehr

Der Luftverkehr litt unter den widrigen Umständen erheblich. Landesweit wurden der Website FlightAware zufolge knapp 400 Flüge gestrichen, mehr als 2.000 weitere Verspätungen verzeichnet. Auch der Betrieb auf den Flughäfen in der Hauptstadtregion wurde erheblich gestört. Die Flugtracking-Webseite Flightradar24 zählte auf dem kleineren Flughafen Ronald Reagan, dem Internationalen Flughafen Dulles bei Washington sowie in Baltimore am frühen Abend insgesamt rund 550 verspätete Flüge sowie gut 160 Annullierungen.

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Auch in der Region New York zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Auf den Flughäfen John F. Kennedy, Newark und LaGuardia wurden mehr als 630 Flüge als verspätet gemeldet, zudem strichen Fluggesellschaften fast 150 Verbindungen. US-Fluggesellschaften boten ihren Fluggästen an, ihre geplanten Reisen auf die kommenden Tage zu verschieben, um die Belastung zu minimieren. Zudem wurden mehrere wichtige Brücken wegen des starken Windes gesperrt, und die Behörden riefen Autofahrten einzuschränken.

Kulturelle Ereignisse verschoben und Klimawandel

Auch kulturelle Höhepunkte des Tages waren betroffen. In New York wurde die traditionelle Thanksgiving-Parade des Kaufhauses Macy's erstmals in ihrer hundertjährigen Geschichte verschoben. Sie soll nun am Samstag stattfinden, da die Ballons bei Windböen von mehr als 55 Kilometer pro Stunde nicht aufsteigen dürfen. In Detroit hingegen konnte eine Parade stattfinden. Die 100. Auflage der America's Thanksgiving Parade zog bei grauem Himmel durch die Stadt im Bundesstaat Michigan.

CNN zitierte den Meteorologen Nick Pittman, der von einem Monstersturm an der Ostküste sprach. Es sei bereits das zweite Extremwetterereignis in den USA innerhalb von nur zwei Monaten, das mit El Nino in Verbindung steht. Pittman warnte vor weiteren extremen Wetterereignissen in der Zukunft. Laut Weltklimarat sind Extremwetterereignisse wie Starkregen und Überschwemmungen, Hitze und Dürre durch die Klimakrise häufiger und intensiver geworden.