Gewittergefahr in Österreich: Von Tirol bis Obersteiermark drohen Schauer und Unwetter

Am Nachmittag und Abend steigt in Teilen Österreichs die Gewittergefahr. Meteorologen warnen vor Starkregen, Hagel und Windböen, vor allem in den Bergregionen. Im Osten bleibt es meist freundlich.

In weiten Teilen Österreich s wird am Nachmittag und Abend die Gewitter gefahr deutlich ansteigen. Während im Norden und Osten sowie im Süden ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix vorherrscht, entwickeln sich vor allem in den zentralen und westlichen Bergland regionen von Tirol über Salzburg bis in die Obersteiermark zunehmend Schauer und Gewitter .

Diese bleiben zumeist auf das Bergland beschränkt, können in Kärnten jedoch vereinzelt auch in die Niederungen übergreifen, wobei sie meist rasch an Intensität verlieren. Die Meteorologen von Skywarn Austria weisen darauf hin, dass mit den Gewittern lokal Starkregen, kräftige Windböen und kleiner Hagel auftreten können, unwetterartige Erscheinungen seien jedoch nicht zu erwarten. Ähnlich äußern sich die Experten von kachelmannwetter.com, die vor allem im zentralen Bergland und später auch im Süden mit Schauern und Gewittern rechnen.

Im Donauraum und im östlichen Flachland dominiert hingegen weiterhin freundliches Wetter mit nur einzelnen Wolken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Im Westen und Nordwesten startet der Tag trocken und teilweise sonnig, wobei sich im Laufe des Vormittags zunehmend Quellwolken bilden. Ab dem Mittag steigt dann im Bergland die Schauer- und Gewitterneigung deutlich an, während das Hügel- und Flachland überwiegend trocken und sonnig bleibt.

Im äußersten Osten und Südosten hält sich das trockene und zeitweise sonnige Wetter am längsten. Von Unterkärnten bis ins Burgenland hingegen nimmt am Nachmittag das Gewitterpotenzial stark zu, es gehen kräftige Gewitter mit Hagel und Starkregen nieder, wobei im Nordburgenland zusätzlich stürmische Böen auftreten können. Insgesamt bleibt die Gefahr von schweren Unwettern aber begrenzt, da die Gewitter oft nur lokal und von kurzer Dauer sind. Die Temperatur liegt tagsüber verbreitet zwischen 20 und 27 Grad Celsius





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gewitter Österreich Wetterwarnung Starkregen Hagel Bergland Schauer Skywarn Austria Kachelmannwetter.Com

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wenders zieht Film mit 13-jähriger Kinski zurückNach Kritik: Der Film von 1975 mit der Nacktszene von Nastassja Kinski wird nicht mehr gezeigt

Read more »

Vier Tote nach Absturz von in Österreich gestartetem Kleinflugzeug in KroatienPULA / LIENZ. Beim Absturz eines in Osttirol gestarteten Kleinflugzeugs über der kroatischen Halbinsel Istrien sind am Donnerstag alle vier Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Read more »

Tatverdächtiger in Tirol festgenommen: Österreicher getötetEin 65-jähriger Schweizer wurde in Tirol festgenommen. Er soll einen 70-jährigen Österreicher mit einer Stichwaffe getötet haben. Die Tat soll sich in Sulgen im Kanton Thurgau ereignet haben.

Read more »

Dieser NFL-Star war von Schönbrunn begeistertWieso eine Klublegende von Superbowl-Sieger Seattle Seahawks beinahe unerkannt durch Wien spazieren kann. Warum der Ex-Footballer von Österreich ...

Read more »