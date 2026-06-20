Gewitter und Hagel über dem Osten Österreichs

Die Unwetterzentrale UWZ hat Warnstufe Rot für den Osten Österreichs ausgesprochen. Kräftige Gewitter mit Hagel und Überflutungen sind zu erwarten.

Die große Hitze entlädt sich am Samstag im Osten Österreichs in heftigen Gewitter n. Von Kärnten bis an die Wiener Stadtgrenze gilt laut Unwetterzentrale UWZ Warnstufe Rot.

In Puchberg sind 82 mm in nur einer Stunde gefallen, meldet die UWZ in Folge der kräftigen Gewitter im Rax-Schneeberg-Gebiet. Auf Fotos der Region sieht man den von Hagel weiß gefärbten Talboden. Auch Peter Hinteregger von Kachelmannwetter warnt: Viele Schwergewitter/Unwetter über dem Osten Österreichs. Sie verlagern sich kaum, es gibt Hagel und große Überflutungen.

Die Wetterexperten haben auch bereits Sturzflut-Warnungen ausgegeben. Besonders im südlichen Niederösterreich sowie im Waldviertel, rund um den Bezirk Krems, kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Nach einem meist noch trockenen und sonnigen Start im östlichen Berg- und Hügelland erneut Schauer und Gewitter, die sich im Tagesverlauf stellenweise auch ins südliche und östliche Flachland ausbreiten. Lokal sind kräftige Gewitter mit großen Regenmengen in kurzer Zeit und Hagel zu erwarten.

Ganz im Westen gehen hingegen nur einzelne Hitzegewitter nieder. Der Start des Tages ist meist trocken und gebietsweise sonnig, Restwolken lockern in der Früh rasch auf. Ab Mittag bilden sich im Berg- und Hügelland wieder ein paar Schauer und Gewitter, die sich am Nachmittag ins Flachland ausbreiten können. Am geringsten ist die Gewittergefahr im Osten und äußersten Westen.

Von lokalen Gewitterböen abgesehen weht mäßiger Wind. Die Sonne scheint verbreitet, lediglich von der Tauernregion über die Obersteiermark bis ins Most- und Waldviertel halten sich Wolken. Vor allem dort sind am Nachmittag auch neuerlich heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einzuplanen. Etwas geringer ist die Gewittergefahr am Nachmittag im Donauraum und in den südlichen Becken, aber auch hier sind lokal kräftige Gewitter nicht ausgeschlossen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gewitter Hagel Überflutungen Osten Österreichs Unwetterzentrale UWZ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hitzewelle und Gewitter: Österreich erlebt wettertechnische Zweiteilung am WochenendeIm Osten Österreichs werden am Wochenende Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet, während im Süden und Westen heftige Gewitter mit Hagel und Starkregen drohen. Eine langsam ziehende Kaltfront verantwortet diese markante Wetter-Zweiteilung mit Tropennächten im Osten und zunehmender Gewittergefahr im Alpenraum.

Read more »

Hagel, Starkregen, Sturm – Unwetter tobt in ÖsterreichHitzewelle in Österreich: Erste große Sommerhitze bringt Unwetter, Starkregen, Hagel und Gewitter. Wetterlage bleibt angespannt.

Read more »

Hagel, Sturm, Starkregen – jetzt wütet Extrem-GewitterZum Auftakt der ersten großen Hitzewelle des Jahres haben am Freitagabend heftige Unwetter über Teilen Österreichs gewütet.

Read more »

Warnstufe Rot: Erste Hitzegewitter im Osten ÖsterreichsIn den Mittagsstunden haben sich im Waldviertel und am Wechsel erste Gewitterzellen gebildet, die durchaus heftig ausfallen können.

Read more »