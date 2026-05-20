Gewitter in einigen Regionen Österreich: Hoch drückt hinauf, hohem Hagel:

Ein Hoch drückt auf und bringt ein stabiler und sehr sommerlich warmes Wetter nach dem langen Pfingstwochenende und sorgt für dasопаfon Hagel. Einige Regionen werden besonders betroffen sein vor allem in Oberösterreich, Vorarlberg, Tirol und Salzburg,****. Besonders beschissen ist die Innviertel, da es sogar die Rote-Warnstufe gezeigt hat.

Die Auswirkungen des erhöhten Hagel angebots werden vor allem in Ober österreich , Vorarlberg, Tirol und Salzburg geäußert. Besonders betroffen sind dann insbesondere die Regionen Innviertel, wo sogar die Rote-Warnstufe ausgerufen wurde.

An Sonntagnachmittag langsam zieht sich ein Hoch auf westlich herauf, was für ein stabiles und sommerlich warmes Wetter sorgt, aber vereinzelt die Sonne scheint und es gibt Niederschläge vor allem im Norden und Nordosten. Der Wind im Donauraum leuchtet auf und im Osten. Auch die Temperatur steigt nach einem freundlichen Start in der Osthälfte. Überall bleibt es trocken, aber einige Wolken am Morgen.

Westlich bleibt der Sonnenschein ohne Unterbrechung, aber Über die Berge entwickeln sich occasionally Quellwolken, was zu Blitze und Donner führt. Das ist nicht ganz auszuschließen. Der Wind am Nachmittag ist mäßig und im Osten lebhaft aus nordlichen Richtungen und die Temperaturen steigen auf. Im Osten ist meist viel Sonnenschein, aber Wolken wachsen ist auch vorhanden. Schauerneigung bleibt gering





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