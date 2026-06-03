Gewinnspiel: Sommer Musi Open Air in Bad Kleinkirchheim

Die Krone verlost ein exklusives Paket für das Open-Air-Event Wenn die Musi spielt in Bad Kleinkirchheim inklusive Hotelaufenthalt, Eintrittskarten und Meet & Greet mit Stars der Schlager- und Volksmusikszene.

Bad Kleinkirchheim wird erneut Schauplatz des beliebten Open-Air-Events Wenn die Musi spielt und erwartet tausende Besucher sowie zahlreiche Stars der Schlager - und Volksmusik szene. Die Veranstaltung findet am 19. und 20.

Juni statt und verwandelt den idyllischen Ort in ein musikalisches Eldorado. Mit dabei sind bekannte Künstler wie Hansi Hinterseer, Bernhard Brink, Nik P., Die Draufgänger, Simone, die Alpenrebellen, voXXclub und viele weitere, die für eine ausgelassene Stimmung sorgen werden.

Die Krone bietet Gewinninteressierten eine besondere Chance: Ein exklusives Paket für zwei Personen, das zwei Kombitickets für die Shows am Freitag und Samstag, ein Meet & Greet mit den Künstlern am Samstag sowie einen Aufenthalt im Vier-Sterne-Hotel Sonnalm vom 19. bis 21. Juni umfasst. Zusätzlich ist die Kärnten Card inkludiert, die kostenlosen Zugang zu über 100 Ausflugszielen ermöglicht, sodass die Gewinner nicht nur musikalische Highlights, sondern auch die regionale Natur und Kultur genießen können.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 10. Juni 2026 über das Online-Formular möglich. Abonnenten des Kärntner Letters haben die doppelte Gewinnchance, sofern sie bis zum Teilnahmeschluss angemeldet sind. Weitere Details und die vollständigen Teilnahmebedingungen sind auf der Website erhältlich.

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