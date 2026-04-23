Gewinnspiel: Karten für ein Fest der Romantik im Wiener Musikverein

Ö1 verlost 5x2 Karten für ein Konzert mit den schönsten Chorwerken von Schubert, Brahms und anderen Komponisten im Wiener Musikverein am 4. Mai. Mit Martha Matscheko und Rafael Fingerlos als Solisten.

Ö1 und der Chorus sine nomine unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger , mit der Unterstützung der Ö1-Ikone Albert Hosp , laden zu einem außergewöhnlichen Konzertabend am 4.

Mai im renommierten Wiener Musikverein ein. Dieses Fest der Romantik verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Liebhaber der Chormusik, denn es präsentiert eine sorgfältig kuratierte Auswahl der schönsten und bedeutendsten Chorwerke aller Zeiten. Die Auswahl der Stücke erfolgte mit besonderem Augenmerk auf emotionale Tiefe und künstlerische Brillanz, wobei Werke von Komponisten wie Schubert und Brahms im Mittelpunkt stehen.

Es ist ein ehrgeiziges Projekt, ein 'Best-of' der Chormusik zu kreieren, und Hosp und Hiemetsberger haben sich dieser Herausforderung mit Leidenschaft und Expertise angenommen. Das Programm wird durch die Auftritte zweier herausragender Solisten zusätzlich bereichert. Martha Matscheko, die als Featured Artist der Jeunesse für die Saison 2025/26 ausgewählt wurde, wird mit ihrer bezaubernden Stimme das Publikum verzaubern. Ebenso wird der gefeierte Bariton Rafael Fingerlos mit seiner beeindruckenden Bühnenpräsenz und seinem kraftvollen Gesang beitragen.

Die genauen Details des Programms werden noch geheim gehalten, um die Spannung zu erhöhen und den Überraschungseffekt zu maximieren. Die Veranstalter versprechen jedoch, dass es einige unerwartete Momente geben wird, die das Konzerterlebnis noch unvergesslicher machen werden. Die Kombination aus ergreifender Chormusik, herausragenden Solisten und der einzigartigen Atmosphäre des Wiener Musikvereins verspricht einen Abend voller Emotionen und künstlerischer Höhepunkte.

Es ist eine Gelegenheit, sich von der Schönheit und Kraft der Chormusik berühren zu lassen und in eine Welt der Romantik und Leidenschaft einzutauchen. Um dieses besondere Konzerterlebnis einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, verlost Ö1 insgesamt fünf Mal zwei Eintrittskarten für die Veranstaltung. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Donnerstag, den 30. April 2026, 09:00 Uhr möglich.

Die Gewinner werden anschließend per E-Mail benachrichtigt. Es ist wichtig zu beachten, dass Barauszahlungen der Gewinne nicht möglich sind und der Rechtsweg ausgeschlossen ist. Dieses Gewinnspiel bietet eine fantastische Gelegenheit, einen Abend lang in die Welt der klassischen Musik einzutauchen und die Schönheit der Chorkunst im Herzen von Wien zu erleben. Die Veranstaltung ist nicht nur ein Konzert, sondern ein Fest für die Sinne, das die Zuhörer mit seiner emotionalen Tiefe und künstlerischen Perfektion begeistern wird.

Wer sich für Chormusik begeistert oder einfach nur einen besonderen Abend erleben möchte, sollte sich die Teilnahme am Gewinnspiel nicht entgehen lassen. Weitere Informationen zum Programm und zur Veranstaltung finden Sie unter https://www.jeunesse.at/programm/veranstaltungsdetails/die-schoensten-chorwerke-aller-zeiten-chor-solistinnen. Die Veranstaltung verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Musikliebhaber





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