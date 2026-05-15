Gewerkschaften drohen mit Streiks, wenn Arbeitgeber keine Fortschritte machen

Die Gewerkschaften in der Elektro-, Chemie- und Papierindustrie drohen mit ersten Streiks, wenn die nächsten Verhandlungsrunden in der kommenden Woche keine Fortschritte bringen. Die Schuld sieht Gewerkschafter Reinhold Binder bei den Arbeitgebern, die die Arbeitnehmerseite mit 'rotzfrechen Angeboten' abspeisen wollen. Die Gewerkschaften fordern neben einer Erhöhung der Löhne und Gehälter um 3,5 Prozent auch eine bessere Bezahlung für sehr belastende Arbeitszeiten.

Die Gewerkschaften in der Elektro-, Chemie- und Papierindustrie drohen mit ersten Streiks , wenn die nächsten Verhandlungsrunden in der kommenden Woche keine Fortschritte bringen. Die Schuld sieht Gewerkschafter Reinhold Binder bei den Arbeitgebern, die die Arbeitnehmerseite mit 'rotzfrechen Angeboten' abspeisen wollen.

Die fünfte Verhandlungsrunde endete ergebnislos am 5. Mai, die sechste ohne Ergebnis am 8. Mai. Die Gewerkschaften fordern neben einer Erhöhung der Löhne und Gehälter um 3,5 Prozent auch eine bessere Bezahlung für sehr belastende Arbeitszeiten.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 21. Mai bzw. 2. Juni geplant





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