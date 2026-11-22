Polizei Wien greift ein: 30-jähriger Mann in Haft nach brutalem Überfall auf 28-jährige Frau in Wien-Ottakring. Kinder waren ebenfalls im Wohnung.

Die Wiener Polizei hat am Samstagabend, den 21. November, in Wien-Ottakring eine schwere Körperverletzung untersucht. Eine 28-jährige Frau erlitt dabei erhebliche Gesichtsverletzungen, nachdem sie von ihrem Ex-Mann attackiert wurde. Der 30-jährige Tatverdächtige wurde noch am selben Abend festgenommen und befindet sich seitdem in Justizhaft.

Sachverhalt und Tatablauf in der Wohnung

Gegen 18.45 Uhr wurden die Beamten zu einer Wohnadresse im 16. Wiener Gemeindebezirk gerufen. Bei der Ankunft stellten die Einsatzkräfte die verletzte Frau vor, die deutlich sichtbare Blutungen im Gesicht aufwies. Sie öffnete den Polizisten die Tür, obwohl sie offenbar schwer verletzt war. Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Ex-Partner die Frau so stark schlug, dass diese beinahe das Bewusstsein verlor.

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Besonders beunruhigend war die Situation für die betroffenen Kinder. Das zweijährige gemeinsame Kind der Opfer und des Täters befand sich zum Zeitpunkt des Polizeieingriffs noch in der Wohnung. Die Mutter blieb vorläufig dort zurück, während sie ärztlich versorgt wurde, und das Kleinkind wurde vorerst von der Polizei betreut, bis weitere Vorkehrungen getroffen werden konnten.

Festnahme des 30-Jährigen Ex-Manns

Die Ermittler konzentrierten sich schnell auf den 30-jährigen österreichischen Staatsbürger als Hauptverdächtigen. Die Polizei ging davon aus, dass der Mann nach dem Angriff die Wohnung verlassen hatte. Dank der Möglichkeit, seine aktuelle Adresse zu klären, konnten die Beamten ihn kurze Zeit später ausfindig machen und festnehmen.

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Bei der Festnahme traf die Polizei auf einen weiteren entscheidenden Hinweis. Neben dem 30-Jährigen befand sich auch das zweite Kind der Familie bei ihm. Die Behörden konnten somit beide Minderjährigen in Sicherheit bringen. Die vorläufige Festnahme des Mannes erfolgte aufgrund des dringenden Tatverdachts der schweren Körperverletzung und möglicher weiterer Delikte im Zusammenhang mit dem Vorfall.

Medizinische Versorgung und Justizverfahren

Die gesundheitliche Verfassung der 28-Jährigen erforderte sofortige medizinische Hilfe. Der Rettungsdienst versorgte die Frau am Tatort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Die genauen Umstände ihrer Verletzungen werden nun medizinisch dokumentiert. Dies ist ein wichtiger Schritt für die spätere strafrechtliche Verfolgung des Täters.

Die rechtlichen Folgen für den 30-Jährigen sind bereits eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Überstellung des Tatverdächtigen in eine Justizanstalt angeordnet. Er sitzt nun vorläufig in Untersuchungshaft, während die weiteren Ermittlungen laufen. Es wird geprüft, ob weitere Anklagepunkte, wie Gefährdung der Kindeswohl, relevant sind.

Unschuldsvermutung und ausstehende Details

Bisher ist unklar, welche konkreten Motive oder Auslöser zu der brutalen Gewalttat geführt haben. Die offizielle Polizeimeldung enthält keine Details zum Streitgrund zwischen den beiden Parteien. Die Behörden betonen, dass die Unschuldsvermutung für den 30-Jährigen weiterhin gilt, bis eine richterliche Verurteilung vorliegt.

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Die Öffentlichkeit und die Beteiligten warten nun auf die weiteren Schritte der Justiz. Die Sicherheit der betroffenen Kinder hat für die Behörden höchste Priorität. Sollte es neue Erkenntnisse zu den Hintergründen oder zum Befinden der Familie geben, werden diese von den zuständigen Stellen bekannt gegeben. Die Polizei warnt vor Spekulationen und hält sich strikt an die Faktenlage des aktuellen Ermittlungsstands.