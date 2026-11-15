Gewalttat in Wien: 45-jähriger Mann wegen schwerer Drohungen festgenommen

Festnahme eines 45-jährigen Mannes in Wien nach häuslicher Gewalt. Der Täter drohte schwer und verletzte seine Frau am Kopf. Haft und Betretungsverbot angeordnet.

Die Wiener Polizei hat am Sonntag früh einen gewalttätigen Vorfall in einer Wiener Wohnung untersucht und einen 45-jährigen Mann festgenommen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 5.30 Uhr alarmiert, als die Frau leicht am Kopf verletzt wurde, jedoch eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ablehnte. Der Tatverdächtige, der alkoholisiert war, wurde in einer Justizanstalt eingewiesen und steht unter Arrest.

Polizeieinsatz und Festnahme des Täters

Der 45-jährige Mann wurde wegen des Verdachts auf mehrfache gefährliche Drohung und versuchte absichtlich schwere Körperverletzung angezeigt. Bei der Durchsuchung oder Befragung stellte die Wiener Polizei fest, dass der Tatverdächtige einen Promillewert von 1,6 aufwies. Diese alkoholische Beeinträchtigung diente als wesentlicher Faktor bei der Einschätzung der Gefährlichkeit des Mannes gegenüber seiner Ehefrau.

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Die Festnahme erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien. Das bedeutet, dass die Strafverfolgungsbehörde die notwendigen rechtlichen Schritte zur Inhaftierung eingeleitet hat, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und weiteren Gewalttaten vorzubeugen. Der Mann ist seither in Haft und kann nicht mehr mit seiner Partnerin in Kontakt treten.

Rechtliche Maßnahmen und Schutzvorkehrungen

Neben der Inhaftierung wurden mehrere schwere Auflagen gegen den 45-jährigen Täter verhängt. Die Wiener Polizei hat ihm ein striktes Betretungs- und Annäherungsverbot auferlegt. Dies bedeutet, dass er sich der Wohnung des Opferorts sowie dem Umfeld der Geschädigten nicht mehr nähern darf. Diese Maßnahme dient dem unmittelbaren Schutz der Frau vor weiteren Bedrohungen.

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Zusätzlich erhielt der Mann ein vorläufiges Waffenverbot. Diese Maßnahme ist standardmäßig in solchen Fällen, um sicherzustellen, dass keine tödlichen Waffen verfügbar sind. Die Kombination aus Haft, Annäherungsverbot und Waffenverbot stellt ein umfassendes Schutzkonzept dar, das von den Sicherheitsbehörden in Wien angewendet wird, wenn eine akute Gefährdungslage besteht.

Opferperspektive und medizinische Lage

Die verletzten Frau lehnte eine Versorgung durch einen Rettungsdienst ab. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da die medizinische Versorgung in häuslichen Gewaltsituationen oft komplex ist. Die leichte Kopfverletzung wurde dokumentiert, aber die Geschädigte entschied sich bewusst gegen eine Krankenhausbehandlung. Die Polizei respektiert diese Entscheidung, hält aber den Fall zur weiteren rechtlichen Verfolgung offen.

Die Wiener Polizei betont erneut, dass sie die primäre Ansprechpartnerin für Personen ist, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Diese Telefonnummer ist lebenswichtig und sollte im Falle einer akuten Bedrohung sofort gewählt werden, um schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Prävention und Unterstützungsangebote

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800-216346 an. Dieses Angebot richtet sich an Personen, die Unterstützung bei der Bewältigung von Gewalterfahrungen benötigen. Die Experten können bei der Einschätzung der Gefahrensituation helfen und den weiteren rechtlichen Weg erläutern.

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Weitere wichtige Ansprechpartner sind der Weisse Ring unter der Nummer 050-50-16, die Frauenhelpline 0800-222-555 sowie die Gewaltschutzzentren unter 0800-700-217. Auch der Opfer-Notruf 0800-112-112 und der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser 05-77-22 sind wichtige Anlaufstellen. Diese Organisationen bieten diskrete Beratung und Unterstützung in Krisensituationen an, um Betroffenen den Weg aus der Gewalt zu ebnen.