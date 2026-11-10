Gewaltschutz: NEOS Niederösterreich wollen Hotelzimmer für bedrohte Frauen

NEOS Niederösterreich wollen kostenlose, anonyme Hotelzimmer für Frauen in akuten Gewaltsituationen. Vorbild ist das steirische Projekt CHECK-IN.

Die NEOS Niederösterreich wollen mit einem Antrag im Landtag ein neues Schutzangebot für bedrohte Frauen auf den Weg bringen. Demnach sollen Frauen in akuten Gewaltsituationen künftig kostenlos und anonym in teilnehmenden Hotels unterkommen können.

Als Vorbild dient das steirische Projekt CHECK-IN. Dieses ermöglicht Frauen, die von Gewalt betroffen sind, vorübergehend in einem Hotel Schutz zu suchen. Die Partei sieht darin einen Ansatz, der auch für Niederösterreich übernommen werden soll.

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Hotelzimmer als Rückzugsort für Frauen

Das Hotelzimmer soll betroffenen Frauen einen schnell erreichbaren Rückzugsort bieten, den sie unkompliziert in einem teilnehmenden Hotel in ihrer Nähe aufsuchen können. Die NEOS-Landessprecherin Indra Collini begründet den Vorstoß damit, dass nicht jede Frau sich unmittelbar an ein Frauenhaus wenden kann.

Nach Darstellung der NEOS soll das Angebot zudem die Hemmschwelle senken, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Collini betont, dass gerade in einer akuten Bedrohungssituation eine rasch erreichbare Alternative notwendig sei. Der Antrag zielt damit vor allem auf den Zeitfaktor ab, also darauf, Frauen in Gefahr ohne lange Wege einen sicheren Ort zu verschaffen.

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Professionelle Beratung als zentraler Bestandteil

Die NEOS stellen klar, dass ein Hotelzimmer allein nicht ausreicht, um betroffene Frauen wirksam zu schützen. Vorgesehen sind deshalb eine Erstberatung sowie eine Einschätzung der Gefährdungssituation.

Bei Bedarf sollen die Frauen rasch an bestehende Schutz- und Beratungsstellen weitervermittelt werden. Collini formuliert es so, dass ein Hotelzimmer noch kein Gewaltschutz sei. Es brauche fachkundige Beratung, eine Einschätzung des Risikos und einen verlässlichen Weg in weiterführende Hilfe.

Verhältnis zu bestehenden Frauenhäusern

Das geplante Angebot soll bestehende Frauenhäuser nicht ersetzen. Stattdessen würde es als zusätzliche Anlaufstelle in akuten Notsituationen dienen, die neben den bisherigen Einrichtungen steht.

Damit ergänzt der Vorschlag das bestehende Netz aus Schutz- und Beratungsstellen, ohne dessen Rolle zu verändern. Betroffene Frauen hätten nach dem Modell die Wahl zwischen dem Hotel als schnellem Erstzugang und den weiterführenden Angeboten, an die sie im Bedarfsfall vermittelt werden.

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Offene Umsetzung und nächste Schritte

Ob und wann das Projekt in Niederösterreich umgesetzt wird, ist derzeit noch offen. Der Antrag der NEOS Niederösterreich muss zunächst im Landtag behandelt werden, bevor über eine konkrete Umsetzung entschieden werden kann.

Eine konkrete Zeitschiene für den Start des Angebots nennen die NEOS in ihrer Initiative bislang nicht. Entscheidend wird sein, ob die Forderung nach kostenlosen, anonymen Hotelplätzen samt Erstberatung politisch eine Mehrheit findet.