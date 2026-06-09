Gewaltsame Auflösung von Frauenrechtsprotest in Herat

Bei einer Demonstration für Frauenrechte in Herat, Afghanistan, wurden mindestens zwei Menschen getötet, nachdem die Sittenpolizei der Taliban Frauen festgenommen hatte. Die Sicherheitskräfte lösten die Versammlung gewaltsam auf.

In der westafghanischen Provinz Herat ist eine Demonstration für Frauenrechte am Dienstag gewaltsam aufgelöst worden. Nach Angaben von Anrainern und lokalen Medien kam es dabei zu mindestens zwei Todesopfern und zahlreichen Verletzten.

Die Proteste begannen, nachdem die Sittenpolizei der Taliban mehrere Frauen wegen angeblicher Verstöße gegen die Kleiderordnung festgenommen hatte. Die Behörden schwiegen zunächst zu den Vorfällen, während Augenzeugen von einer Eskalation berichteten. Der britische Sender BBC berief sich auf Rettungskräfte, die zwei Tote bestätigten. Der Leiter der Sittenpolizei in Herat, Scheich Azizur Rahman al-Muhajir, wies die Festnahmevorwürfe zurück und sprach lediglich von Aufklärungsarbeit zum islamischen Hidschab.

Ein Polizeisprecher hingegen erklärte, die Versammlung habe Spannungen erzeugt und die öffentliche Ordnung gestört. Augenzeugen schilderten, wie Sicherheitskräfte auch Frauen ins Visier nahmen, die sich an die strengen Kleidervorschriften hielten, die eine vollständige Bedeckung von Gesicht und Körper vorschreiben. Ein von Reuters nicht verifiziertes Video zeigt bewaffnete Einsatzkräfte, die eine Demonstration auflösen, an der auch vollständig verschleierte Frauen teilnahmen. In einem Ausschnitt ist zu sehen, wie Menschen in Deckung gehen, während im Hintergrund Schüsse zu hören sind.

Die Taliban hatten nach ihrer Machtübernahme im August 2021 schrittweise die Rechte von Frauen eingeschränkt. Mädchen ab der sechsten Klasse ist der Schulbesuch untersagt, Frauen dürfen nicht arbeiten und sich nicht ohne männlichen Begleiter im öffentlichen Raum bewegen. Die Kleiderordnung schreibt eine Ganzkörperverschleierung vor, die das Gesicht bedeckt. Verstöße werden von der Sittenpolizei geahndet, die in den Provinzen patrouilliert.

In Herat, einer traditionell liberaleren Stadt, kam es in den vergangenen Monaten wiederholt zu Protesten gegen die Restriktionen. Die Demonstrierenden fordern die Wiederherstellung grundlegender Freiheiten, darunter das Recht auf Bildung und Arbeit. Die jüngste Gewalt zeigt, wie schnell friedliche Kundgebungen eskalieren können. Die internationale Gemeinschaft hat die Taliban aufgefordert, die Menschenrechte zu respektieren, doch die Lage bleibt angespannt.

Frauen in Afghanistan leben in ständiger Angst vor Übergriffen. Die Sittenpolizei geht mit Härte gegen vermeintliche Verstöße vor, was die Proteste weiter anheizt. Die Regierung in Kabul schweigt zu den jüngsten Ereignissen, während die Vereinten Nationen eine Untersuchung fordern. Die Situation in Herat verdeutlicht den schwierigen Weg für Frauenrechte unter der Talibanherrschaft.

Viele Frauen sehen keinen Ausweg und wagen dennoch immer wieder, ihre Stimme zu erheben. Die Demonstration am Dienstag war ein weiterer Ausdruck des Widerstands, der jedoch mit Gewalt niedergeschlagen wurde. Die genauen Hintergründe der Festnahmen bleiben unklar, doch die Wut in der Bevölkerung wächst. Anrainer berichten von einer angespannten Stimmung in der Stadt.

Die Sicherheitskräfte sind allgegenwärtig und unterdrücken jede Form von öffentlichem Dissens. Die Frauenproteste sind ein Symbol des Kampfes um Freiheit, der international Beachtung findet. Doch vor Ort müssen die Aktivistinnen mit schweren Konsequenzen rechnen. Die Taliban lassen keine Abweichung von ihrer Interpretation des islamischen Rechts zu.

Die Ereignisse in Herat werfen ein Schlaglicht auf die menschenrechtliche Katastrophe in Afghanistan. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, da viele Verletzte in Krankenhäusern behandelt werden. Die internationale Gemeinschaft muss Druck auf die Taliban ausüben, um weitere Gewalt zu verhindern. Die Frauen von Afghanistan brauchen Solidarität, nicht nur Worte.

Der Protest am Dienstag war ein verzweifelter Versuch, Gehör zu finden. Doch die Taliban haben gezeigt, dass sie keine Kritik dulden. Die Zukunft bleibt ungewiss, doch der Widerstand wird weitergehen





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