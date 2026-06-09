Gewaltattacke in Wiener Tiefgarage: Jugendliche vor Gericht

Drei Mädchen lockten eine Jugendliche in eine Tiefgarage in Wien und verprügelten sie mit einer Flasche. Die Tat wurde gefilmt. Vor Gericht wurden die Angeklagten zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt.

Am Dienstag, dem 9. Juni, mussten sich drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren vor dem Wien er Landesgericht verantworten. Ihnen werden Körperverletzung , Nötigung, Diebstahl und versuchte absichtlich schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Im Zentrum des Verfahrens steht eine brutale Attacke, die sich Ende März in der Tiefgarage der Millennium City im 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau ereignet haben soll. Die drei Angeklagten sollen eine Jugendliche aus Afghanistan mit einem Vorwand in eine dunkle Ecke der Garage gelockt haben. Der Grund für die Tat war angebliche eine Behauptung des Opfers, wonach der Ex-Freund einer der Täterinnen sie vergewaltigt haben soll.

Dies wollten die drei Mädchen rächen und bestrafen. Laut Anklage war der Vorfall gut dokumentiert, eine der 14-Jährigen filmte alles mit ihrem Handy. Auf dem Video ist zu sehen, wie das Opfer gezwungen wird, sich hinzuknien. Anschließend folgten Schläge und Tritte, das Mädchen wurde an den Haaren gezogen.

Eine der 14-Jährigen schlug dem Opfer mehrfach mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf. Das Video endet angeblich damit, dass eine der Verdächtigen das Blut des Opfers an die Garagenwand schmiert. Die afghanische Jugendliche wurde bei dem Angriff verletzt, glücklicherweise jedoch nicht schwer. Die Vorgeschichte einer der Angeklagten rückte während der Verhandlung in den Fokus.

Ihr Verteidiger schilderte ein Mädchen, das zunächst in geordneten Verhältnissen aufgewachsen sei. Sie sei bei einer Pflegemutter aufgewachsen, aber mit zwölf Jahren auf die schiefe Bahn geraten. Während eines Aufenthalts in einem Kriseninterventionszentrum habe es laut Verteidiger sexuelle Grenzverletzungen durch einen Security-Mitarbeiter gegeben. Gleichzeitig habe es an Struktur und Betreuung gefehlt.

Die Gewalt der Mädchen beschränkte sich laut Anklage nicht nur auf den Vorfall in der Tiefgarage. Auch Betreuer in Wohngemeinschaften sollen attackiert worden sein. Die Vorwürfe reichen von Faustschlägen und Fußtritten bis hin zu Todesdrohungen. Die Richterin zeigte sich entsetzt über die Tat: 'Was Sie getan haben, ist zutiefst schäbig.

Sie haben Riesenglück, dass dem Opfer nicht noch mehr passiert ist.

' Nach der Gewaltorgie in der Tiefgarage seien die Mädchen zu McDonalds gegangen und hätten am Praterstern noch Freundinnen getroffen. Dies gaben sie zu Protokoll. Die 15-jährige Angeklagte, die der Schule fernblieb mit der Begründung, sie habe es nicht geschafft, früh aufzustehen, erhielt eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 13 Monaten. Die vorbestrafte 14-Jährige wurde zu 15 Monaten teilbedingt verurteilt.

Die dritte Angeklagte, die das Geschehen gefilmt hatte, wurde zwar schuldig gesprochen, aber ohne Strafe entlassen; sie ist nun amtsbekannt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Unschuldsvermutung gilt bis zur Rechtskraft





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