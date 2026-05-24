Gewalt in Innsbruck: Einheimische geschlagen durch flüchtige Täter

Ein gewaltträgerischer Zwischenfall hat in Innsbruck stattgefunden. Zwei Einheimische wurden von zwei anderen Männern angesprochen und geschlagen.

Mitten am Tag kam es am Samstag in Innsbruck zu einem gewalttätigen Zwischenfall: Zwei Einheimische wurden – laut eigenen Angaben grundlos – von zwei anderen Männern angesprochen und dann heftig geschlagen.

Die Täter sind flüchtig. Der Vorfall mit Körperverletzung passierte gegen 17.06 Uhr am Innsbrucker Innrain. Zwei Einheimische (21 und 18 Jahre alt) wurden vor einem Lokal von zwei ihnen nicht bekannten männlichen Personen angesprochen, schilderten die Opfer später bei der Polizei. Plötzlich schlugen die beiden männlichen Täter offenbar grundlos auf die Gesichter der Opfer ein.

Die beiden Täter (einer zu Fuß, einer mit einem Fahrrad) flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die beiden Österreicher wurden durch den Angriff erheblich verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gange





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