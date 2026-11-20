Polizei löst Uni-Wien-Protest nach Sturmversuchen auf. 20 Festnahmen, Pfefferspray. 50 Organisationen fordern mehr Bildung und Klima. Keine Militär aufrüstung in Europa.

Die Universität Wien stand am vergangenen Freitag im Zentrum einer eskalierenden Demonstration, die zunächst unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege" begann. Die Wiener Landespolizeidirektion bestätigt nun, dass sich die Lage vor Ort rapide zuspitzte, als teils vermummte Teilnehmer versuchten, das Universitätsgelände gewaltsam zu stürmen. Die Sicherheitskräfte reagierten umgehend auf diese Bedrohung der öffentlichen Ordnung und sicherten die Zugänge zum Gebäude, um ein Eindringen der Menge zu verhindern.

Einsatz von Pfefferspray und Auflösung der Versammlung

Die Polizei setzt bei den Ausschreitungen Zwangsmittel ein, darunter Pfefferspray, um die Angriffe auf die Sicherheitszonen abzuwehren. Trotz der sichtbaren Präsenz der Ordnungshüter hielten einige Versammlungsteilnehmer an ihrem Versuch fest, sich mit Gewalt Zutritt zur Universität zu verschaffen. Die Situation eskalierte derart, dass die zuständige Behörde die Versammlung auf der Uni-Rampe schließlich auflöste. Im Zuge dieser behördlichen Maßnahme kam es vor Ort zu mehreren Handgrelichkeiten und Prügeleien, die den gewalttätigen Charakter der Eskalation untermauern.

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20 Festnahmen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt

Die vorläufige Bilanz des umfangreichen Polizeieinsatzes weist eine beträchtliche Zahl an Inhaftierungen aus. Rund 20 Personen wurden aufgrund des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz festgenommen. Die genauen Hintergründe der einzelnen Vorwürfe und mögliche Informationen zu verletzten Personen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig vor. Die Behörden gehen jedoch von einer gezielten Aggression gegen die Sicherheitsinfrastruktur der Bildungseinrichtung aus, die den friedlichen Charakter des ursprünglich angekündigten Protests überschritt.

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50 Jugendorganisationen planen europaweite Mobilisierung

Hinter den chaotischen Szenen an der Wiener Uni-Rampe steht ein breites Bündnis aus mehr als 50 Jugend- und Studentenorganisationen. Diese Verbände haben koordinierte Kundgebungen in mehr als 25 europäischen Ländern und rund 400 Städten angekündigt. Die zentrale Forderung dieser mobilisierten Gruppe lautet höhere Investitionen in den Bildungsbereich, leistbares Wohnen und konsequenten Klimaschutz. Die Strukturierung dieser Bewegung zeigt eine hohe organisatorische Dichte, die weit über die lokale Demonstration in Wien hinausgeht.

Kritik an Aufrüstung und Forderung nach Pazifismus

Zusätzlich zu den sozialen und ökologischen Forderungen positionieren sich die Teilnehmer eindeutig gegen eine weitere militärische Aufrüstung Europas. Die Wehrpflicht wird von den Demonstranten als unverzichtbar abgelehnt, was einen klaren Kontrast zur aktuellen geopolitischen Lage darstellt. Solidarität mit Palästinensern zählt ebenfalls zu den zentralen Anliegen der Bewegung, die damit ihre Haltung gegen bestehende Kriegshandlungen betont. Die politische Botschaft ist damit dual: Sie fordert mehr soziale Gerechtigkeit und zugleich einen fundamentalen Wandel in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik des Kontinents.