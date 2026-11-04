Gesundheitsökonom: Wenig Prävention bei hoher Wichtigkeit für Vorsorge

Umfrage zeigt: Österreicher schätzen Vorsorge, System fokussiert auf Reparatur. Experten fordern mehr Strategie und Früherkennung gegen chronische Krankheiten.

Eine aktuelle Umfrage im Vorfeld des Austrian Health Forum in Gastein offenbart ein deutliches Missverhältnis zwischen dem Wunsch der Bevölkerung nach Gesundheitsvorsorge und dem tatsächlichen Angebot im System. Die Erhebung, die während des Kongresses präsentiert wurde, belegt, dass Prävention als wichtig erachtet wird, strukturierte Programme jedoch kaum ankommen. Während 73 Prozent der Befragten Impfungen befürworten, liegt der Fokus der Versorgung weiterhin stark auf der Behandlung akuter Leiden.

Reparaturmedizin dominiert trotz Vorsorge-Wunsch

Das Kernergebnis der Befragung zeigt, dass 62 Prozent der Menschen den Schwerpunkt der Gesundheitsversorgung eher bei der Behandlung akuter Krankheiten sehen, während nur 28 Prozent Prävention und Gesundheitserhalt priorisieren. Christoph Hörhan, Gründer des Austrian Health Forum, kritisiert, dass die Versorgung häufig als bloßer Reparaturbetrieb wahrgenommen wird. Dies führe zu Unzufriedenheit, da die Wartezeiten in bestimmten Bereichen zu lang seien und die präventiven Ansätze nicht ausreichend gefördert würden.

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Statistisch bestätigt sich diese Tendenz bei den Ausgaben: Laut Statistik Austria entstehen rund 80 Prozent der gesamten Gesundheitskosten in Österreich durch chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes oder Adipositas. Diese Leiden ließen sich durch frühzeitige Prävention, Bewegung und Aufklärung teilweise vermeiden. Dennoch fließen lediglich rund drei bis vier Prozent der Gesundheitsausgaben tatsächlich in Präventionsmaßnahmen und Gesundheitsförderung.

Diagnostik-Defizit verpasst kritische Zeitfenster

Uta-Maria Ohndorf, General Manager von Roche Diagnostics Österreich, weist auf massive Lücken bei der Früherkennung hin. Von schätzungsweise 170.000 Demenz-Betroffenen in Österreich befinden sich 100.000 bis 120.000 Personen in keiner formellen Diagnose oder medizinischen Behandlung. Solche Verzögerungen schließen das wichtige Zeitfenster für frühe Lebensstiländerungen und medizinische Interventionen aus, die den Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen könnten.

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Ohndorf betont, dass sieben von zehn medizinischen Entscheidungen von diagnostischen Daten abhängen, obwohl die Diagnostik nur zwei Prozent der Gesundheitsausgaben ausmacht. Sie warnt vor Ineffizienzen durch fragmentierte Verwaltungsstrukturen und Pilotstatus in der In-Vitro-Diagnostik. Blutbasierte Biomarker könnten hier als niederschwellige Orientierungshilfe dienen, um die diagnostische Triage bei Erkrankungen wie Alzheimer zu erweitern und das System zu entlasten.

Kulturwandel und politische Steuerung notwendig

Andreas Huss, Arbeitnehmerobmann der ÖGK, hebt die regionalen Unterschiede in der Gesundheitskultur hervor. Ein starkes West-Ost-Gefälle ist erkennbar, wobei in Vorarlberg, Tirol und Salzburg mehr Bewegung stattfindet als im Osten. Huss argumentiert, dass Gesundheit auch ein Kulturthema ist und mehr Gesundheitskompetenz gefördert werden muss. Er kritisiert den Verkauf von zuckerhaltigen Softdrinks in Schulautomaten und verweist auf erfolgreiche Steuermodelle in Frankreich, die Hersteller zu gesünderen Rezepturen zwangen.

Die Experten im Gastein fordern eine evidenzbasierte, strategiegeleitete Herangehensweise an Präventionsmaßnahmen. Da eine bundesweite Präventionsstrategie aktuell fehlt, soll in der Podiumsdiskussion eine gemeinsame Vision entwickelt werden. Ziel ist es, durch strategischen Einsatz von früher Diagnostik und Screening die Anzahl gesunder Lebensjahre zu erhöhen, was sowohl volkswirtschaftlich als auch im Sinne des Einzelnen von großer Bedeutung ist.