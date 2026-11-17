Fitnessarmbänder wie Whoop, Oura und Strava verkaufen Daten an das Militär. Adidas übernimmt Runtastic. Kritiker warnen vor Überwachung und Sicherheitsrisiken für Nutzer.

Die Grenzen zwischen ziviler Fitnessüberwachung und militärischer Spionage verschwimmen zunehmend. Hersteller von Wearables wie Whoop, Oura und Strava liefern Gesundheitsdaten und Bewegungsprofile an Rüstungsunternehmen und Militärbehörden. Während diese Konzerne öffentlich betonen, dass sie zivile und militärische Daten strikt trennen, deuten die Geschäftsmodelle auf das Gegenteil hin. Was für Hobbysportler als Wellness-Tool dient, wird im großen Stil für die Überwachung von Soldaten und die Analyse militärischer Stützpunkte genutzt.

Militärische Aufträge für Whoop und Oura

Die US-Marine vergab im April 2026 einen konkreten Auftrag an den Fitness-Tracker-Hersteller Whoop. Dieser umfasst die systematische Überwachung der Müdigkeit bei Personal der US-Navy. Damit folgt die Navy einem bereits im Jahr 2021 begonnenen Pilotprogramm, bei dem rund 1000 Fallschirmjäger der US Army in Alaska sechs Monate lang die Geräte trugen, um ihre physische Resilienz zu messen. Whoop bestreitet, dass die Daten normaler Zivilnutzer in diese militärischen Programme einfließen, doch die Infrastruktur der App stützt sich auf KI-Modelle von OpenAI, die ihrerseits Geschäfte mit dem Pentagon abwickelt.

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Auch der Smartring-Hersteller Oura gehört zu den strategischen Partnern des US-Verteidigungsministeriums. Oura führt das Pentagon explizit als seinen größten Firmenkunden auf. Die technische Basis für diese militärische Plattform wird von Palantir bereitgestellt, einem Softwareunternehmen, dessen Analysen auch in anderen sensiblen Regierungsbereichen wie der Abschiebungspolitik unter der Trump-Administration zum Einsatz kamen. Oura weist darauf hin, dass Kundendaten von diesen militärischen Anwendungen getrennt bleiben, was jedoch angesichts der zentralisierten Datenhaltung kritisch zu hinterfragen ist.

Die Übernahme von Runtastic durch Adidas

Die Konvergenz von Sportdaten und Konzerninteressen zeigt sich auch im Bereich der großen Sportkonzerne. Adidas erwarb im Jahr 2015 das österreichische Start-up Runtastic. Der österreichische Markt ist damit nicht nur historisch für diesen Deal relevant, da der Hauptsitz des übernahmen Unternehmens in Oberösterreich lag. Nach der Übernahme wurde die Marke in Adidas Running integriert. Einhergehend mit dieser strategischen Ausrichtung schloss Adidas die Betriebsstandorte in Pasching, Wien und Salzburg bis zum Jahr 2025 vollständig. Die gesammelten Daten und die Nutzerbasis gingen damit vollständig in den Besitz des deutschen Mutterkonzerns über, der die Datenverarbeitung nun zentral steuert.

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Google verfuhr nach einer ähnlichen Logik, als es im Jahr 2021 Fitbit übernahm. Die Nutzer wurden im Jahr 2026 gezwungen, ihre Konten auf Google-Plattformen zu migrieren. Zwar hat der Tech-Gigant der Europäischen Union versprochen, Gesundheitsdaten nicht für Werbezwecke zu nutzen, doch eine ähnliche Selbstverpflichtung hinsichtlich des Einsatzes von KI für Waffen oder Überwachungssysteme hat Google im Februar 2025 ausdrücklich gestrichen. Diese Entwicklung unterstreicht, dass Daten, die einmal in den Besitz großer Tech-Konzerne gelangen, nicht mehr unbedingt unter zivilem Schutz verbleiben.

Sicherheitsrisiken durch Strava und Bewegungsprofile

Die schwerwiegendsten Folgen offenzulegender Gesundheits- und Standortdaten zeigten sich am Beispiel der Lauf-App Strava. Bereits 2018 entdeckte der australische Student Nathan Ruser auf einer globalen Heatmap der App die Umrisse westlicher Militärbasen in Afghanistan. Zahlreiche geheime Stützpunkte in abgelegenen Regionen waren durch die routinemäßigen Jogging-Runden von Soldaten identifizierbar. Diese Lücke in der Datensicherheit ermöglichte es Rechercheteams der Plattform Bellingcat, innerhalb kürzester Zeit die Namen und Wohnadressen von 6460 US-Soldaten und Geheimdienstmitarbeitern öffentlich zu machen, die zeitgleich die Polar-App nutzten.

Ob die Daten tatsächlich von militant-islamistischen Gruppen wie den Taliban genutzt wurden, bleibt bis heute unklar, doch das Potenzial für Angriffe auf Stützpunkte war evident. Das Phänomen der so genannten Lebensmuster, im Englischen als "Pattern of Life" bekannt, bezeichnet im militärischen Kontext die Analyse von Bewegungsmustern, um Ziele für Drohnenangriffe zu identifizieren. Im Jahr 2023 wurde ein russischer U-Boot-Kommandant in Krasnodar beim Joggen erschossen; seine Laufrunde war zuvor öffentlich auf Strava dokumentiert. Im Jahr 2024 nutzte die französische Zeitung Le Monde Strava-Profile, um die Aufenthaltsorte hochrangiger Staatschefs wie Emmanuel Macron, Joe Biden und Wladimir Putin über die Routen ihrer Leibwächter zu entschlüsseln.

Politische Treiber und zukünftige Überwachung

Die institutionelle Verankerung dieser Technologie wird politisch vorangetrieben. Robert F. Kennedy Jr. hat als US-Gesundheitsminister das Ziel ausgegeben, bis 2029 die flächendeckende Nutzung von Fitnessarmbändern in der gesamten US-Bevölkerung zu etablieren. Dieser Plan transformiert die individuelle Gesundheitsüberwachung in ein staatliches Regierungsprogramm, das eine permanente Vermessung des Körpers vorsieht. Die Gefahr liegt darin, dass biometrische Daten, die einmal im Besitz des Militärs oder von Tech-Konzernen sind, nicht mehr löscha sind, wie die Beute von Iris-Scans und Fingerabdrücken durch die Taliban im Jahr 2021 zeigte.

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Die Gründung von Whoop im Jahr 2012 durch Will Ahmed markierte den Anfang einer Ära, in der Geräte ohne Display rund um die Uhr Puls und Schlaf messen. Die daraus generierten Werte werden nicht nur zur persönlichen Optimierung, sondern zunehmend zur militärischen Einsatzfähigkeit von Personal herangezogen. Während die Hersteller die Trennung der Datenwelten beteuern, bleiben die technischen und rechtlichen Sicherheitsvorkehrungen für den einzelnen Nutzer fragil. Die Frage, wer im digitalen Zeitalter die Kontrolle über die eigenen physiologischen Daten hat, ist damit noch längst nicht geklärt.