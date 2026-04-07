Gestrandeter Wal vor Wismar: Bergung unwahrscheinlich, Experten raten zum Abwarten

Die Lage des vor Wismar gestrandeten Wals verschlechtert sich. Experten raten von einer Bergung ab, da diese dem Tier schaden könnte. Das Umweltministerium bereitet die Bergung nach dem Tod vor, um die Würde des Tieres zu wahren.

Das Tier ist noch am Leben, doch die Situation verschlechtert sich zunehmend. Experten sind sich einig: Eine Bergung des vor Wismar gestrandeten Wal s würde dem Tier eher schaden als helfen. Stephanie Groß vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung ( ITAW ) bestätigte auf einer Pressekonferenz auf der Insel Poel, dass sich der Zustand der Haut des Wal s deutlich verschlechtert hat. Die Haut beginnt einzureißen, was auf eine erhebliche Belastung hindeutet.

Zudem sei es unwahrscheinlich, dass sich der Wal aus eigener Kraft befreien kann. Versuche, das Tier anzuheben, beispielsweise mit Gurten oder Seilen, bergen das Risiko, die Haut abzuziehen und weitere Schäden zu verursachen. Dies würde das Leiden des Wals nur unnötig verlängern. Die Experten sind der Meinung, dass der Wal durch den Stress einer Bergungsaktion sterben würde. Daher wird dringend davon abgeraten, das Tier lebend zu bergen. Die Entscheidung des Umweltministers Till Backhaus, das Tier in Ruhe zu lassen, scheint angesichts der aktuellen Lage die vernünftigste Option zu sein. \Die Bergung des Wals wird vorbereitet, jedoch mit dem Ziel, die Würde des Tieres zu wahren. Minister Backhaus betonte, dass das Konzept zur Bergung bereits fertiggestellt und in der Endabstimmung ist. Diese Bergung, die zwei Tage Vorbereitung und einen Tag Einsatz erfordert, zielt darauf ab, den Wal nach seinem Tod zu bergen und zu untersuchen. Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark wurden für diese Aufgabe unter Vertrag genommen. Der Minister unterstrich die Notwendigkeit, das Tier aus dem Wasser zu bergen, um es zu untersuchen und die genaue Todesursache festzustellen. Details zum Zeitpunkt der Bergung sind derzeit noch nicht bekannt. Der Wal, ein 12,35 Meter langes, 3,20 Meter breites und 1,60 Meter hohes Tier, liegt seit fast einer Woche vor der Insel Poel. Die Strandung vor rund einer Woche war das vierte Mal, dass sich der Wal an der Ostseeküste festsetzte. Seitdem wird der Wal rund um die Uhr beobachtet und von der Feuerwehr mit Wasser benetzt, um ihm Erleichterung zu verschaffen und seinen Zustand zu stabilisieren. \Die aktuellen Bedingungen erschweren die Situation zusätzlich. Der Wasserstand am aktuellen Standort des Wals beträgt 1,40 Meter, wodurch sich der Wal in einer Mulde im weichen Sediment befindet. Der Rücken des Wals ragt etwa 40 Zentimeter aus dem Wasser. Burkard Baschek, Direktor des Deutschen Meeresmuseums, erklärte, dass der Wal einen um 60 Zentimeter höheren Wasserstand benötigen würde, um sich aus eigener Kraft befreien zu können. Da für die nächsten Tage eher ein sinkender Wasserstand prognostiziert wird und die körperliche Verfassung des Wals stark geschwächt ist, besteht keine Hoffnung auf eine Eigenbefreiung. Die Experten sind sich einig, dass die aktuelle Situation für alle Beteiligten unbefriedigend ist. Die Entscheidung, das Tier in Ruhe zu lassen, spiegelt das Mitgefühl der Experten wider, die das Leiden des Wals minimieren möchten. Die regelmäßige Beobachtung und die Bemühungen der Feuerwehr, das Tier mit Wasser zu benetzen, zeigen das Bestreben, das Wohlbefinden des Wals bis zum letzten Moment zu sichern und ihm so gut wie möglich zu helfen





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