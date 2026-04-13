Gestrandeter Buckelwal vor Poel: Zustand verschlechtert sich, Rettungsversuche bleiben erfolglos

Die Lage des vor der Insel Poel gestrandeten Buckelwals verschlechtert sich weiter. Die Atmung des Tieres ist schwächer, Rettungsversuche blieben ohne Erfolg. Die Bevölkerung bekundet ihre Solidarität.

Der vor der deutschen Insel Poel gestrandete Buckelwal zeigt Anzeichen von zunehmender Schwäche. Die Atmung des majestätischen Säugetiers hat sich im Vergleich zu den vorherigen Tagen deutlich abgeschwächt, was bei den beteiligten Experten und Behörden Besorgnis auslöst. Es werden aktuell Untersuchungen durchgeführt, um die Natur der neuerdings beobachteten Zwischenatmung zu ergründen, da sie ein potenzielles Indiz für den bevorstehenden Tod des Wals darstellen könnte, wie eine Sprecherin des zuständigen Umwelt ministeriums am Sonntag verlauten ließ.

Es gibt keine Anzeichen für eine Stabilisierung des kritischen Zustands des Wals. Zwar wurden minimale Bewegungen der Schwanzflosse festgestellt, jedoch bestätigten Fachleute, dass dies keineswegs auf eine Verbesserung des Gesundheitszustands hindeutet, sondern eher auf die anhaltenden Anstrengungen des Körpers, am Leben zu bleiben, zurückzuführen ist. Die Situation des Wals verschlechtert sich kontinuierlich, was die Bemühungen zur Rettung zusätzlich erschwert und die ohnehin schon hohe emotionale Belastung für alle Beteiligten weiter erhöht.

Am Samstag wurde ein neuerlicher Versuch unternommen, den gestrandeten Wal mithilfe seiner eigenen Gesänge zu mobilisieren. Unter Wasser wurden die charakteristischen Walgesänge abgespielt, mit der Hoffnung, dass diese den Wal dazu anregen könnten, sich aus eigener Kraft zu befreien und zurück in die Freiheit zu schwimmen. Der Buckelwal reagierte jedoch nicht auf diese akustische Stimulierung, was die Hoffnung auf eine rasche Genesung weiter dämpfte.

Der Rettungsversuch, der in enger Abstimmung mit dem renommierten deutschen Meeresmuseum durchgeführt wurde, zielte darauf ab, das natürliche Verhalten des Wals zu nutzen und ihn auf sanfte Weise aus seiner misslichen Lage zu befreien. Bereits am 31. März war der verletzte Buckelwal in der Wismarbucht gestrandet. Alle Rettungsversuche waren am 1. April aufgrund des sich verschlechternden Gesundheitszustands des Tieres eingestellt worden, um dem Wal ein friedliches Ableben zu ermöglichen, wie der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), damals erklärte.

Angesichts der ungewöhnlich starken Walgesänge, die in den vorangegangenen Nächten in der Umgebung zu hören waren, entschied man sich am Samstag zu einem erneuten Rettungsversuch. Diese Entscheidung unterstreicht die anhaltenden Bemühungen und das Engagement der Rettungsteams und der beteiligten Wissenschaftler, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Leben des gestrandeten Wals zu retten.

Die Nachricht vom gestrandeten Wal hat eine Welle der Anteilnahme und des Mitgefühls in der Bevölkerung ausgelöst. Am Samstagmittag versammelten sich etwa 150 Menschen im Hafen, um eine Menschenkette zu bilden und für die Rettung des verletzten Meeressäugers zu demonstrieren. Diese Aktion verdeutlicht die tiefe Verbundenheit der Menschen mit der Natur und ihr Mitgefühl für das leidende Tier.

Wenige Stunden später versammelten sich am Kirchdorfer Hafen auf der Insel Poel weitere 170 Menschen, um ihre Solidarität mit dem Wal zu bekunden und ebenfalls auf dessen Rettung zu drängen. Darüber hinaus fanden am Samstag spontane Versammlungen mit ähnlichen Anliegen auf der Insel statt, darunter eine, die sich bis in den Sperrbereich ausdehnte. Diese Demonstrationen und Kundgebungen zeigen das große öffentliche Interesse an der Rettung des Wals und den Wunsch, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Leben des Tiers zu schützen.

Die Anteilnahme und die Solidaritätsbekundungen unterstreichen die emotionale Bedeutung des Ereignisses und die allgemeine Wertschätzung für die Meeresfauna.





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