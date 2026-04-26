Gespräche zwischen USA und Iran ins Stocken geraten – Pakistan bemüht sich um Vermittlung

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine Beendigung des Konflikts sind ins Stocken geraten, nachdem Präsident Trump die Reise seiner Unterhändler nach Islamabad abgesagt hat. Pakistan versucht nun, die Gespräche wieder aufzunehmen, während die Spannungen in der Region weiter steigen.

Die Bemühungen um eine Deeskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran befinden sich in einer kritischen Phase. Ursprünglich für das Wochenende in Islamabad geplante Verhandlungen zwischen US-Gesandten und iranischen Vertretern sind ins Stocken geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump die Reise seiner Unterhändler kurzfristig abgesagt hatte.

Pakistan, das sich als Vermittlerland angeboten hat, versucht nun intensiv, die Gespräche wieder aufzunehmen. Der iranische Außenminister Abbas Araktschi reiste bereits mehrfach nach Islamabad, während die US-Seite sich zunächst zurückhaltend zeigt und keine neuen Verhandlungsreisen angekündigt hat. Trump begründete seine Entscheidung mit der Ansicht, dass eine Reise der US-Gesandten eine Zeitverschwendung sei, und deutete an, dass der Iran nach der Absage einen verbesserten Vorschlag vorgelegt habe.

Er betonte jedoch, dass die Bedingung für ihn weiterhin sei, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe. Die Situation wird durch widersprüchliche Aussagen und Forderungen beider Seiten zusätzlich verkompliziert. Während das Weiße Haus behauptete, Teheran habe direkte Verhandlungen angestrebt, dementierte die iranische Seite dies und erklärte, sie wolle lediglich über pakistanische Vermittler kommunizieren. Der Iran besteht weiterhin darauf, dass die US-Blockade seiner Häfen beendet wird, bevor neue Gespräche aufgenommen werden können.

Zudem soll der Iran Oman dazu bewegen wollen, einen Mechanismus zur Erhebung von Zöllen für Schiffe in der Straße von Hormus zu unterstützen. Die Spannungen in der Region sind hoch, und beide Seiten setzen ihre militärischen Drohungen fort. Das iranische Oberkommando warnte vor einer entschlossenen Antwort, sollte die USA ihre aggressiven Militäraktionen fortsetzen. Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade der Straße von Hormus verhängt.

Unter dem Druck steigender Energiepreise aufgrund der Blockade der Straße von Hormus erwägt die Europäische Union Zugeständnisse an den Iran. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz brachte auf einem EU-Gipfel in Zypern einen Vorschlag ein, bestehende Strafmaßnahmen gegen den Iran schrittweise zu lockern, sollte eine umfassende Übereinkunft zur Freigabe der Meerenge erzielt werden.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte zudem die Mobilisierung deutscher Marineeinheiten zur Vorbereitung eines möglichen Einsatzes in der Meerenge an, betonte jedoch, dass ein Einsatz erst nach einem Ende der Kampfhandlungen in Frage komme. Die Ungewissheit über den Fortgang der diplomatischen Bemühungen und die anhaltenden militärischen Spannungen lassen eine schnelle Lösung des Konflikts unwahrscheinlich erscheinen. Die interne politische Situation im Iran, die Trump als von Streitigkeiten und Verwirrung geprägt beschreibt, erschwert die Verhandlungen zusätzlich





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