Geschworenengericht spricht 21-Jährigen für geplanten Taylor-Swift-Anschlag schuldig

Ein 21-jähriger Österreicher ist für den geplanten Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien verurteilt worden. Zudem wurde er wegen Beihilfe zum Mordversuch in Mekka verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Der 21-jährige Beran A. ist am Donnerstagabend am Landesgericht Wien er Neustadt von einem Geschworenengericht für den geplanten Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift im August 2024 in Wien schuldig gesprochen worden.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Zudem wurde er wegen des Beitrags zum Mordversuch verurteilt, weil er seinen ehemaligen Schulfreund Hasan E. bei einer Messerattacke in Mekka bestärkt haben soll. Als Teil einer Terrorzelle hatten Beran A., Hasan E. und der mitangeklagte Arda K. drei Anschläge geplant. Im Verfahren zeigten die beiden mutmaßlichen IS-Anhänger in ihren Schlussworten Reue.

Dem Hauptangeklagten drohen bis zu 20 Jahre Haft. In den Schlussplädoyers standen wegen des Strafmaßes nicht die Anschlagspläne in Wien im Vordergrund, sondern die mutmaßliche Verstrickung in die Messerattacke in Saudi-Arabien. Während Beran A. die Pläne für das Swift-Konzert gestanden hatte, bestritt er im Prozess, einen Komplizen bei einem Angriff in Mekka psychisch unterstützt zu haben. Seine Verteidigerin Anna Mair wies diesen Vorwurf zurück.

Sie betonte, Beran A. sei kein Anführer oder ideologisches Mastermind, sondern habe selbst nach Führung gesucht und sei von Hasan E. beeinflusst worden. Mair verglich die Radikalisierung ihres Mandanten mit den Mechanismen einer Sekte und verwies darauf, dass es keine Beweise oder Chatverläufe für eine gemeinsame Planung der Attacke in Mekka gebe. Sollten die Geschworenen den Vorwurf der Beihilfe fallen lassen, könnte die Strafe für den 21-Jährigen deutlich milder ausfallen.

Die Angeklagten nutzten ihre letzten Worte vor Gericht für eine Entschuldigung. Beran A. sagte, es tue ihm leid, während Arda K. bat, eine Chance zu erhalten, um zu zeigen, dass er sich in die Gesellschaft integrieren könne. Im Zentrum des Verfahrens standen die konkreten Anschlagspläne auf das Swift-Konzert. Der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln hatte mehrfach den Treueschwur auf die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) abgelegt.

Er plante, eine Menschenmenge vor dem Ernst-Happel-Stadion anzugreifen und sich anschließend selbst zu töten. Dafür stellte er nach Anleitungen aus dem Internet eine geringe Menge des Sprengstoffs TATP her und versuchte vergeblich, Waffen wie ein Maschinengewehr und eine Handgranate zu kaufen. Nach einem Hinweis eines Geheimdienstes wurde er am 7. August festgenommen, einen Tag vor dem ersten von drei geplanten Swift-Konzerten.

Alle Auftritte wurden daraufhin abgesagt. Die Ermittlungen deckten zudem internationale Pläne der mutmaßlichen IS-Zelle auf. Beran A. wird beschuldigt, Anfang 2024 gemeinsam mit Arda K. und Hasan E. eigenständige Anschläge im Nahen Osten geplant zu haben. Die beiden Angeklagten räumten ein, nach Dubai beziehungsweise Istanbul gereist zu sein, um dort Anschläge zu verüben, diese Pläne jedoch nicht umgesetzt zu haben.

Hasan E. war in Mekka unter dem Verdacht festgenommen worden, einen Sicherheitsbeamten an der Großen Moschee niedergestochen zu haben. Er befindet sich in Saudi-Arabien weiterhin in Haft. Das Verfahren gegen Beran A. und Arda K. ist damit noch nicht abgeschlossen, da die Urteile noch nicht rechtskräftig sind





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