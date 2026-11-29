Die Herkunft des Adventkalenders reicht bis 1902 nach Hamburg zurück. Erfahren Sie, wie religiöse Bräuche und Verleger Gerhard Lang das moderne Weihnachtsritual prägten.

Die Vorweihnachtszeit ist ohne den täglichen Blick auf den Adventkalender für viele Familien nicht mehr denkbar. Doch die Ursprünge dieses beliebten Brauchs liegen mehr als ein Jahrhundert zurück und haben ursprünglich nichts mit Schokolade oder Geschenken zu tun. Der ursprüngliche Zweck bestand darin, Kindern das Warten auf das Christkind zu erleichtern und die Zeit bis zum Heiligen Abend sicht- und greifbar zu machen.

Religiöse Bräuche im 19. Jahrhundert

Lange bevor kommerzielle Kalender erhältlich waren, entwickelten Familien kreative Wege, um die Tage bis Weihnachten zu zählen. Im 19. Jahrhundert zeichneten einige Eltern 24 Kreidestriche an die Wand, die Kinder täglich einen entfernen durften. Andere Familien nutzten Kerzen, die jeden Tag ein Stück abbrannten, oder Bilder, die sukzessive aufgehängt wurden.

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In christlichen Haushalten etablierte sich zudem der Brauch, Strohhalm auf Strohhalm in eine leere Krippe zu legen. Jedes Mal, wenn ein Kind eine gute Tat vollbrachte, wurde ein Strohhalm hinzugefügt. Bis Weihnachten sollte so ein weiches Bett für das Jesuskind entstehen. Diese Traditionen dienten alle demselben Ziel: Die Vorfreude auf das Fest sollte nicht nur gefühlt, sondern auch physisch beobachtet werden können.

Pionierarbeit von Friedrich Trümpler 1902

Eine entscheidende Entwicklung vollzog sich im Jahr 1902 in Hamburg. Die Evangelische Buchhandlung Friedrich Trümpler brachte dort die sogenannte "Weihnachtsuhr für Kinder" heraus. Dieses Produkt ähnelte keiner gewöhnlichen Uhr, sondern bestand aus einem runden Ziffernblatt, auf dem die Zahlen 13 bis 24 angeordnet waren. Die Kinder drehten täglich einen Zeiger weiter, um den nahenden Weihnachtstag zu verfolgen.

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Der Start am 13. Dezember ergab sich aus der Struktur einer klassischen Uhr mit zwölf Zahlen. Erst in späteren Jahren wurden Modelle entwickelt, die alle 24 Tage abbildeten. Diese Uhr gilt als eine der frühesten gedruckten Formen des Adventkalenders. Statt Süßigkeiten befanden sich religiöse Sinnsprüche und Weihnachtslieder auf dem Blatt, was den anfänglich streng religiösen Charakter unterstrich.

Verleger Gerhard Lang als Wegbereiter

Als wichtiger Wegbereiter des modernen Adventkalenders gilt der Münchner Verleger Gerhard Lang. Er entwickelte Anfang des 20. Jahrhunderts den Kalender "Im Lande des Christkinds". Der Illustrator Richard Ernst Kepler schuf dafür 24 kleine Bilder mit weihnachtlichen Motiven. Im Jahr 1904 wurde dieser Kalender als Werbebeilage einer Stuttgarter Zeitung verteilt und später kommerziell vertrieben.

Bei frühen Ausführungen mussten Kinder die Bilder selbst ausschneiden und auf einen Karton kleben. Diese tägliche Beschäftigung war bereits Teil der Vorfreude. Lang erweiterte das Konzept stetig und führte schließlich Kalender mit kleinen Fenstern ein. Hinter diesen Fenstern verbargen sich nun Bilder oder Überraschungen, was den interaktiven Aspekt des Produkts weiter verstärkte.

Der Einzug der Schokolade in den 1920er-Jahren

Die heute so geliebte Schokolade hinter den Türchen kam erst deutlich später hinzu. Laut Bayerischem Rundfunk entwickelte Gerhard Lang in den 1920er-Jahren die Idee, Süßigkeiten hinter den Kalenderfenstern zu verstecken. Damit wandelte sich der ursprünglich religiös geprägte Brauch zunehmend zu einem handelsüblichen Produkt für den Massenmarkt.

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Im Laufe der Jahrzehnte unterlagen auch die Motive einem tiefgreifenden Wandel. Während anfangs christliche Darstellungen, Engel und die Weihnachtsgeschichte dominierten, traten später Winterlandschaften, Tiere und Weihnachtsmänner in den Vordergrund. Heute ist die Auswahl nahezu grenzenlos, umfasst Varianten mit Spielzeug, Kosmetik oder Tee.

Zeitgenössische Formen und Tradition

Neben den industriell gefertigten Kalendern hat sich der selbst gebastelte Adventkalender einen festen Platz bewahrt. Kleine Päckchen, Stoffsäckchen oder liebevoll befüllte Schachteln machen das tägliche Öffnen zu einem persönlichen Ritual. Diese handgemachten Versionen verbinden die historische Funktion der Zeitmessung mit individueller Zuwendung und schaffen eine intime Verbindung zwischen den Familienmitgliedern.