Gescheiterte Rettung eines Buckelwals vor Poel – Bürokratie bremst Tierschutzinitiative

Ein Buckelwal namens Timmy steckt seit Wochen vor der Ostseeinsel Poel fest. Eine private Initiative mit namhaften Unterstützern versucht verzweifelt, das Tier zu befreien, stößt jedoch auf bürokratische Hürden und Kritik von Behördenseite. Eine Rettungsaktion am Samstag musste abgebrochen werden.

Seit über mehreren Wochen verharrt der Buckelwal , liebevoll ' Timmy ' genannt, vor der malerischen Ostseeinsel Poel in Mecklenburg-Vorpommern auf Grund. Dieses ungewöhnliche Gefängnis, in dem sich der Meeresgigant befindet, hat eine private Initiative auf den Plan gerufen, angeführt von der engagierten Unternehmerin Karin Walter-Mommert und Walter Gunz, einem Mitbegründer von Mediamarkt. Ihr erklärtes Ziel ist es, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien und ihm die Rückkehr in die Freiheit zu ermöglichen.

Der Plan ist ambitioniert und technologisch anspruchsvoll: Mit Hilfe eines Schwimmbaggers soll mit einer leistungsstarken Pumpe der sandige Untergrund unter dem Meeressäuger vorsichtig weggespült werden. Anschließend soll 'Timmy' mithilfe eines ausgeklügelten Systems aus Luftkissen und Schwimmpontons angehoben werden, um ihn sicher bis in die Nordsee oder gar den Atlantik zu schleppen. Die Hoffnung auf eine baldige Rettung war greifbar, als sich am Samstagnachmittag zahlreiche Schaulustige einfanden. Sie beobachteten gespannt, wie der Wal, der sich noch in hüfthohem Wasser befand, mit Tüchern bedeckt wurde. Immer wieder waren deutliche Bewegungen des Wals zu erkennen, und aufsteigende Blaswolken zeugten von seinem Lebenswillen. Die Spannung auf dem Gelände war spürbar, während alle darauf warteten, dass die Rettungsaktion in ihre entscheidende Phase übergeht.

Um 17:30 Uhr dann die Ernüchterung, die wie ein Paukenschlag die Hoffnungen der Beteiligten dämpfte. Die leitende Tierärztin des Helferteams, Janine Bahr van Gemmert, trat vor die versammelte Presse und verkündete eine Nachricht, die viele enttäuschte: 'Heute wird es keinen Transport mehr geben.' Die Veterinärin nutzte die Gelegenheit, um deutliche Kritik an den zuständigen Behörden zu üben. Sie monierte, dass jeder kleinste Schritt, der vom ursprünglich festgelegten Plan abweicht, erneut und aufwendig genehmigt werden müsse. Dieser bürokratische Mehraufwand würde die gesamte Rettung unnötig verlangsamen und die Erfolgsaussichten schmälern. Zuvor hatte Umweltminister Till Backhaus (SPD) bereits erklärt, dass das Land keine offizielle Genehmigung für die Rettungsmaßnahme erteilt habe, da die rechtliche Grundlage dafür fehle. Dennoch werde die Aktion im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten geduldet.

Trotz der Rückschläge zeigte sich van Gemmert zuversichtlich, was den Zustand des Tieres betrifft. Sie betonte, dass 'Timmy' sich keineswegs in einem Todeskampf befinde und seine Bewegungen keine 'letzten Zuckungen' seien. Die Einschätzung des gesamten Ärzteteams und der anwesenden Biologen sei einhellig: Im Falle einer erfolgreichen Rettung hätte der Wal gute Überlebenschancen. Auch die Bemühungen zur Entfernung eines Rests eines Fischernetzes aus dem Maul des Tieres wurden thematisiert. Während kleinere Rückstände voraussichtlich kein Problem darstellen sollten, werde daran gearbeitet, so viel wie möglich zu entfernen. Die Tierärztin versicherte den Anwesenden, dass alles unternommen werde, um 'Timmy' zu befreien. Genaue Informationen zum weiteren Zeitplan konnte oder wollte sie jedoch nicht preisgeben.

Nach der Pressekonferenz kam es zu einem unerfreulichen Zwischenfall. Ein aufgeregter Schaulustiger trat direkt an die Veterinärin heran und forderte lautstark Antworten. Unter Berufung auf 'Wir sind das Volk' und das Recht des Volkes auf Information warf er den Helfern vor, nicht genug für 'Timmy' zu tun, und zeigte sich ungeduldig über den Verlauf der Rettungsaktion. Dieser Vorfall verdeutlichte die emotionale Beteiligung der Öffentlichkeit, aber auch die Spannungen, die entstehen können, wenn eine komplexe Rettungsaktion auf bürokratische Hindernisse und zeitliche Verzögerungen stößt. Die Situation vor Poel bleibt angespannt, und die Hoffnung auf eine baldige Befreiung des Buckelwals hängt weiterhin von der Überwindung dieser mannigfaltigen Herausforderungen ab, die von Naturschutz bis hin zu behördlichen Genehmigungsverfahren reichen.





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