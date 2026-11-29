Die Regierungsbildung in Israel stockt. Isaac Herzog hat Isaac Eisenkot den Auftrag erteilt, während Benjamin Netanyahu auf Skepsis stößt und eine Rotation ablehnt.

Die Bemühungen um die Bildung einer neuen Koalitionsregierung in Israel haben einen signifikanten Rückschlag erlitten, nachdem die Gespräche zwischen dem mit der Regierungsbildung beauftragten Isaac Eisenkot und dem amtierenden Premierminister Benjamin Netanyahu erfolgreich verliefen, aber zu keinem Durchbruch führten. Isaac Eisenkot, der die Mitte-Partei Yachad führt, sah sich in seiner Position bestätigt, sich nicht auf die Bedingungen Netanyahus einzulassen. Der Versuch, eine einvernehmliche Basis für eine große Koalition zu finden, scheiterte letztlich an den tiefgreifenden politischen Differenzen zwischen den beiden führenden Parteien.

Abruptes Ende der Verhandlungen

Israelische Medien berichteten am Sonntag von einem offiziellen Abbruch der Gespräche, wobei keine weiteren Treffen für die unmittelbare Zukunft geplant sind. Die etwa zweistündige Unterredung begann zunächst mit einem sicherheitspolitischen Update durch Benjamin Netanyahu, bevor es zu den eigentlichen Verhandlungen kam. Nach Abschluss der Besprechung erklärten sowohl Isaac Eisenkots Partei Yachad als auch die konservative Likud-Partei von Benjamin Netanyahu gemeinsam, dass das Gespräch sachlich verlaufen sei. Beide Seiten gaben an, sich intensiv bemüht zu haben, die erheblichen Differenzen zwischen ihren politischen Lagern zu überbrücken, doch ein verbindliches Ergebnis blieb aus.

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Eisenkots klare Position zur Koalition

Isaac Eisenkot machte Benjamin Netanyahu deutlich, dass er sich seinen bisherigen Bündnispartien verpflichtet fühlt. In einer strategischen Geste lud er die Likud-Partei sowie weitere politische Gruppierungen ein, sich auf der Grundlage der von ihm vorgegebenen Leitlinien einer großen Koalition anzuschließen. Laut Berichten des Nachrichtenportals ynet verschanzte sich Benjamin Netanyahu jedoch auf einer extremen Position. Aus dem Umfeld von Netanyahu kam die Information, dass dieser verlangt, Isaac Eisenkot solle das Amt des Ministerpräsidenten nicht sofort übernehmen, was die Toleranz für ein Rotationsmodell nahezu ausschloss.

Netanyahus Rotationsangebot abgelehnt

Benjamin Netanyahu hatte Isaac Eisenkot bereits am Samstag vor den Gesprächen ein Angebot unterbreitet, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu überlassen. Dieser Vorschlag stieß bei Isaac Eisenkot und seiner Partei Yachad jedoch auf große Skepsis. Die Ablehnung des Angebots unterstreicht die politische Blockade, die derzeit die Regierungsbildung behindert. Isaac Eisenkot priorisiert stattdessen die Einhaltung seiner vier Grundprinzipien für einen Regierungseintritt, was die Distanz zu Netanyahus Ansatz weiter vergrößert hat.

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Kritik und Misstrauen der Opposition

Mehrere Oppositionsparteien warfen Benjamin Netanyahu unmittelbar nach Bekanntwerden seines Vorstoßes Tricks und Täuschungsmanöver vor. Die Kritiker verwiesen darauf, dass Benjamin Netanyahu in der Vergangenheit bereits politische Vereinbarungen gebrochen habe, was das Vertrauen in seine aktuellen Angebote weiter untergräbt. Befürchtet wird unter anderem, dass Benjamin Netanyahu eine Einheitsregierung gezielt scheitern lassen könnte, in der Hoffnung, bei einer anschließenden Neuwahl ein besseres Ergebnis für sein politisches Lager zu erzielen. Dies hat die politische Landschaft in Israel zusätzlich polarisiert und die Chancen auf eine schnelle Stabilisierung verringert.

Herausforderungen und nächste Schritte

Isaac Eisenkot hat zunächst bis kommenden Sonntag Zeit, eine Regierung zu bilden. Diese Frist kann um weitere 14 Tage verlängert werden, falls notwendig. In letzter Zeit hatte Eisenkot klargestellt, wer seiner Regierung beitreten könne, wenn vier Grundprinzipien akzeptiert werden. Dazu zählt die Einstufung der Hamas als Terrororganisation und die Verpflichtung, ihre Herrschaft im Gazastreifen zu zerschlagen. Zudem muss Israel ein jüdischer und demokratischer Staat sein, die Werte der Unabhängigkeitserklärung achten und eine allgemeine Dienstpflicht für alle Bürger, auch die arabische Minderheit, einführen. Während der Vorsitzende der arabischen Raam-Partei, Mansour Abbas, die Hamas bereits als Terrororganisation anerkannte und damit ein Hindernis aus dem Weg räumte, warf Benjamin Netanyahu Abbas vor, die Öffentlichkeit zu täuschen. Diese unterschiedlichen Positionen erschweren die Bildung einer breiten Mehrheit im Knesset erheblich.