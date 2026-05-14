Gerüchte um Lewis Hamilton: Der Superstar plant möglicherweise seinen Formel-1-Abschied

Nach einem schweren Jahr hatte sich Hamilton große Hoffnungen gemacht, mit dem Beginn der neuen Regelperiode noch einmal in der Motorsport-Königsklasse anzugreifen. Allerdings ist dies bisher noch nicht gelungen. Zwar hat Hamilton einen dritten Platz in China zu Buche stehen, zuletzt konnte der 41-Jährige seinem Teamkollegen Charles Leclerc in Miami aber nicht folgen, er landete nur aufgrund der späten Strafe gegen den Monegassen noch auf Platz sechs. Auch das heizte die Gerüchteküche zuletzt zusätzlich an. Hamilton könnte, so heißt es, ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Silverstone den Formel-1-Abschied bekannt geben. Als Nachfolger steht jedenfalls Ferrari-Junior Oliver Bearman, aktuell bei Haas aktiv, parat. Zuletzt hat jedenfalls auch bereits der deutsche Ex-Pilot und jetzige Formel-1-Experte Ralf Schumacher Hamilton und Fernando Alonso einen baldigen Abschied von der Motorsport-Königsklasse nahegelegt.

Neue Gerüchte um Formel-1 -Star Lewis Hamilton machen in Italien die Runde. Hängt der Superstar schon bald seinen Helm an den Nagel? Mit sieben Titeln ist Hamilton weiterhin geteilter Rekord-Weltmeister in der Formel 1.

Doch wie lange fährt der bereits 41-jährige Brite noch in der Motorsport-Königsklasse? Diese Frage beschäftigt aktuell die italienische Motorsport-Welt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll sich der Star-Fahrer nämlich ernsthaft Gedanken über seinen Abschied von der ganz großen Motorsport-Bühne machen. Hamilton ziehe einen Rücktritt und damit auch einen Abschied von Kult-Rennstall Ferrari in Erwägung.

Gut möglich, dass der Sieger von 105 Grands Prix bereits über den Zeitpunkt seines Abschieds entschieden haben könnte. Offiziell bestätigt sind die Gerüchte allerdings nicht





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