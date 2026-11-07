Gernot Wiesinger neuer Vorsitzender des Wirtschaftsbundes Mistelbach

Gernot Wiesinger übernimmt mit 100 Prozent der Stimmen die Führung des Wirtschaftsbundes Mistelbach von Kurt Hackl. Einzelheiten zur Hauptversammlung in Poysdorf.

Der Wirtschaftsbund Mistelbach hat am 3. November 2026 in Poysdorf eine wichtige Führungserneuerung vollzogen. Bei der Bezirksgruppenhauptversammlung wurde Gernot Wiesinger einstimmig zum neuen Bezirksgruppenobmann gewählt. Er erhält dabei 100 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Wiesinger folgt auf langjährigen Vorgänger Hackl

Gernot Wiesinger folgt damit auf Kurt Hackl, der die Bezirksgruppe in den vergangenen zwölf Jahren erfolgreich geführt hat. Der scheidende Vorsitzende tritt nicht vollständig aus der Organisation aus. Stattdessen übernimmt er eine neue Rolle innerhalb der Führungsebene. Kurt Hackl wird dem Vorstand weiterhin als Stellvertreter angehören.

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Einvernehmliche Wahl bei der Versammlung in Poysdorf

Die Wahl in Poysdorf verlief völlig unangefochten und fand in harmonischer Atmosphäre statt. Die Anwesenden zeigten sich sichtlich von der Kontinuität und dem Neuanfang überzeugt. Die hohe Zustimmungsquote unterstreicht die breite Unterstützung für den neuen Obmann.

Gremium der Präsidiumsmitglieder und Funktionäre

Ein breites Gremium aus namhaften Funktionären war anwesend, um den Übergang zu begleiten. Neben dem Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus und der Finanzprüferin Romana Weichselbaum gehörten auch VP-Klubobmann Kurt Hackl sowie Veronika Geyer von Frau in der Wirtschaft Mistelbach zu den geladenen Gästen.

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Auch die Landesorganisation war stark vertreten. Landesgeschäftsführerin Bettina Rausch-Amon und Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker waren persönlich vor Ort. Sie unterstrichen damit die Bedeutung des Bezirks für die übergeordnete Struktur des Wirtschaftsbundes in Niederösterreich.

Neue Rollen und Aufgaben der neuen Führungsspitze

Die Struktur des Vorstands wird durch die Neuwahlen deutlich gefestigt. Gernot Wiesinger übernimmt nun die alleinige Verantwortung an der Spitze. Unterstützt wird er in seiner Funktion von Bezirksgruppenobmann-Stellvertreter Erich Stubenvoll.

Die operativen Geschäfte werden durch eine spezialisierte Gruppe getragen. Organisationsreferent Klaus Kaweczka und dessen Stellvertreterin Margit Wolf sind für die interne Organisation zuständig. Die finanzielle Kontrolle liegt bei Finanzprüfer Wolfgang Seltenhammer.

Zukünftige Ausrichtung und Kontinuität im Bezirk

Mit diesem Wechsel sichert sich der Wirtschaftsbund Mistelbach sowohl Erfahrung als auch frischen Wind. Die Kombination aus der langjährigen Expertise von Kurt Hackl und der neuen Initiative von Gernot Wiesinger soll für Stabilität sorgen. Die Präsenz von Silberlöwin Maria Zwang zeigt zudem die Einbindung aller Mitgliedergruppen.

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Die nächste Zeit wird zeigen, wie die neue Führung ihre Ziele umsetzt. Die Einmütigkeit bei der Wahl ist ein gutes Zeichen für die weitere Zusammenarbeit. Der Wirtschaftsbund Mistelbach blickt nun in eine neue Phase mit klarer leadership-Struktur.