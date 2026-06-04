Germany's bid for two non-permanent seats on the United Nations Security Council was unsuccessful, with Austria and Portugal securing the positions in a secret vote. The German Foreign Minister, Johann Wadephul, described the defeat as a 'humiliating defeat', while the German Chancellor, Friedrich Merz, had to face criticism from all parties. The failure is expected to lead to debates over the causes and consequences, as well as calls to reconsider high payments to the UN.

Zwei nicht ständige Sitze für westeuropäische Länder im UNO-Sicherheitsrat sind neu zu besetzen gewesen. In geheimer Abstimmung konnten sich Österreich und Portugal am Mittwoch durchsetzen.

Deutschland ging leer aus. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) sprach von einer "herben Niederlage". Das Scheitern führt in Deutschland nun zu Debatten über die Ursachen und Konsequenzen bis hin zu Forderungen, die hohen Zahlungen an die UNO zu überdenken. Neben Wadephul muss sich vor allem Kanzler Friedrich Merz (CDU) Kritik aus allen Fraktionen gefallen lassen.

Sein angestrebter außenpolitischer Kurs bekam einen Dämpfer. Merz wollte Deutschland international stärker positionieren und aktiv an der Lösung von Konflikten beteiligen – in Verbindung mit einer starken Erhöhung der Militärausgaben. Die Realität sieht anders aus. Stimmen aus allen Fraktionen sehen bei Merz und seinen Vertrauten die Verantwortung für das Scheitern.

Nicht nur von der Opposition, auch von der SPD, Juniorpartner in der Koalition, gab es Kritik. Die Abstimmung sei "nicht nur ein kleiner Fehltritt, sondern ein Warnsignal". Auch der frühere deutsche UNO-Botschafter Christoph Heusgen sieht eine Mitverantwortung für das Scheitern bei der Wahl um einen UNO-Sitz bei der deutschen Regierung. Diese Werbekampagne sei nicht so intensiv betrieben worden, "wie wir es hätten machen müssen".

Deutschland sei im vergangenen Jahr stark darauf eingestiegen, aber da seien viele Stimmen schon vergeben gewesen. Heusgen sieht auch in der Rolle von Merz einen Grund für das Scheitern.

"Wenn 130 Staats- und Regierungschefs an der Generalversammlung teilnehmen und der deutsche Bundeskanzler nicht, (…) dann widerspiegelt das etwas die Wertschätzung für die UNO", sagte er am Donnerstag im Interview mit dem RBB-Inforadio. Der hessische Minister für Internationales, Manfred Pentz (CDU), stellte gegenüber der "Bild"-Zeitung (Donnerstag-Ausgabe) die Rolle Deutschlands als wichtiger Geldgeber für die UNO infrage: "Wenn wir künftig dort nicht den Einfluss haben, der uns zusteht, stellt sich die Frage: Warum sollten wir dann weiterhin so viel Geld in die UN investieren".

Der deutsche Außenminister Wadephul bezeichnete das Scheitern bei der Bewerbung um einen UNO-Sitz als "herbe Niederlage". Wadephul versicherte wie Merz, dass Deutschland aktiv bleiben werde, da die UNO "eine wichtige Institution" sei.

Allerdings müsse man sich das Engagement im Einzelfall anschauen. Man werde auch an der einen oder anderen Stelle deutsche Interessen vielleicht etwas deutlicher formulieren müssen. Die AfD unterstützte die Forderung nach einer Reduzierung der Beiträge. Die Grünen im Bundestag sehen in möglichen verringerten Zahlungen eine "Trotzreaktion".

Das sei der falsche Weg, dass Deutschland international weiter relevant bleibe. Auch die Linke bezeichnete eine Forderung nach der Reduktion der Beiträge als "lächerlich".

"Wenn uns ein Ergebnis nicht gefällt, kann die Konsequenz nicht sein, die Unterstützung für die Vereinten Nationen infrage zu stellen", sagte auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller. Grüne und Linkspartei sahen in der Niederlage zudem eine Folge der unzureichenden Verurteilung völkerrechtswidriger Aktionen der USA und Israels. Völkerrechtsbrüche müssten klar benannt werden. Auch für den Diplomaten Heusgen ist das eine der möglichen Ursachen für das Scheitern.

Das Ansetzen doppelter Standards sei Deutschland nun auch vorgeworfen worden. Berlin bezahle den Preis für wahrgenommene Heuchelei mit seiner Zurückhaltung, Verbündete einschließlich Israel und die USA zu kritisieren, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD, Adis Ahmetovic. Kritiker halten der deutschen Regierung vor, sich beim Gaza-Krieg Vorwürfe anderer Staaten nicht angeschlossen zu haben, dass Israel völkerrechtswidrig vorgehe. Regierungsvertreter entgegneten, man habe Israel immer wieder zum Schutz der Zivilbevölkerung aufgerufen





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