German Entertainers Show Depressing Reality of Ukrainian War in Docu

Joko Winterscheidt and Klaas Heufer-Umlauf, known for their comedic shows, used their free airtime on ProSieben to shed light on the grim reality of the ongoing war in Ukraine. The documentary, titled "Joko & Klaas Live – #dontlookaway", features interviews with a diverse group of people, including a drone pilot, a surgeon, a city hall employee, an evacuation worker, and a police officer.

Die deutschen Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben ihre freie Sendezeit bei ProSieben genutzt, um den deprimierenden Alltag an der ukrainischen Front aus der Sicht von Betroffenen zu zeigen.

Die ursprünglich geplanten 15 Minuten Sendezeit wurden für die Dokumentation "Joko & Klaas Live – #dontlookaway" auf mehr als drei Stunden verlängert. In der Dokumentation wechseln die Protagonisten ständig. Mal ist Chirurg Andriy zu sehen, wie er den Arm eines Schwerverletzten bandagiert und erzählt, es würden auch Leichen gebracht. Dann werden laut weinende Menschen gezeigt, die ihre Angehörigen verloren haben.

Olha, Mitarbeiterin eines kommunalen Unternehmens des Stadtrats von Cherson, läuft durch zerstörte Wohnungen. Eine 81-jährige Bewohnerin sagt, wenn sie beim Drohneneinschlag da gewesen wäre, wäre sie nun tot. Der Drohnenpilot Dmytro zeigt Dutzende auf dem Boden einer Wohnung stehende Drohnen und sagt: "Unsere Drohnen, die heute töten gehen.

" Während eine Polizistin mit verzweifeltem Blick fragt: "Warum trifft uns dieses Leid? " Arzt Andriy meint am Ende, er wünsche sich so sehr, dass es nie wieder einen so schrecklichen Krieg geben werde. Er habe aber den Eindruck, der Krieg werde nie enden. Er wolle so gerne zurück zu seiner Frau, sagt der 39-Jährige.

Wenn die Protagonisten mit ihren Handkameras durch Wohngebiete laufen, wirkt die Szenerie im ersten Moment des Öfteren friedlich – bis dann Hausruinen, verkohlte Autos, schwer bewaffnete und auch schwer traumatisierte Menschen vor den Kameras stehen und die deprimierende Realität offenbaren





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