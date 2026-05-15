German Chancellor Warns Against Going to USA, Criticizes CDU's Work Ethic Stance

German Chancellor Friedrich Merz has warned against going to the US, citing the changed societal climate there, and criticized the CDU for accusing the German people of being lazy. He also acknowledged the need for improvement in his communication to better convey his message.

Toleranz beginne dort, wo die eigene Meinung aufhört, betont der deutsche Kanzler. Die Frage sei, ob man sich in Deutschland zuhöre, andere Meinungen akzeptiere und versuche, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz würde seinen Kindern derzeit von einem Aufenthalt in den USA abraten.

„Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen, dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten, einfach weil sich dort plötzlich ein gesellschaftliches Klima entwickelt hat“, sagte Merz am Freitag bei einer Diskussion mit jungen Menschen auf dem Katholikentag in Würzburg. Das gesellschaftliche Klima habe sich dort rasant verändert, so Merz.

„Heute haben die Bestausgebildeten in Amerika große Schwierigkeiten, einen Job zu finden. “ Mit Blick auf die Diskussion um die Arbeitsmoral in Deutschland wies Merz den Vorwurf an die CDU zurück, sie halte die Deutschen für arbeitsscheu. „In meiner Partei hat noch niemand gesagt, dass die Menschen in Deutschland faul sind. Ich auch nicht“, sagte der CDU-Vorsitzende.

Merz räumte aber Fehler bei seiner Kommunikation ein: „Ich weiß, dass ich in meiner Kommunikation etwas verbessern muss, damit diese Botschaft besser verstanden wird“, sagte er. Er habe auf die im internationalen Vergleich geringere Arbeitszeit hinweisen wollen: „Wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen, den wir heute haben, müssen wir dazu nicht vielleicht alle gemeinsam die Ärmel aufkrempeln und ordentlich was tun?

“Kritisch äußerte sich der Kanzler auch zu den Streitigkeiten innerhalb der schwarz-roten Regierungskoalition in Berlin. „Zur Demokratie gehört Streit. Aber der Streit muss zu Ergebnissen führen. Und vielleicht streiten wir im Augenblick zu viel und bringen zu wenig Ergebnisse.

Das mag sein.

“ Toleranz beginne dort, wo die eigene Meinung aufhört, betonte Merz. Die Frage sei, ob man sich in Deutschland zuhöre, andere Meinungen akzeptiere und versuche, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Man müsse beweisen, dass es möglich sei, in der politischen Mitte Lösungen zu finden. Die Demokratie als System verteidigte der Christdemokrat.

„In der Diktatur geht‘s schneller, aber meistens falsch. Und deswegen lassen Sie mal gemeinsam mit unserer Demokratie versöhnen. Wir haben hier etwas Großartiges geschaffen. “ (Reuters/APA





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