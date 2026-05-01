Geringe Aufklärungsquote bei Beschwerden über Polizeigewalt

Die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) hat Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass von 535 Beschwerden im Jahr 2025 nur ein einziger Fall zu einer rechtskräftigen Verurteilung führte. Die Statistik wirft Fragen nach der Effektivität der Ermittlungsverfahren auf.

Die jüngst veröffentlichten Zahlen der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM), die sich mit der Untersuchung von Anschuldigungen bezüglich Polizeigewalt befasst, haben eine öffentliche Debatte ausgelöst.

Die Statistik offenbart ein deutliches Ungleichgewicht zwischen der Anzahl der eingehenden Beschwerden und den tatsächlich resultierenden Verurteilungen. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 535 Beschwerden über mutmaßliche Polizeigewalt geprüft. Diese Zahl verdeutlicht das Ausmaß an Vorwürfen, die gegen Polizeibeamte erhoben werden, und unterstreicht die Notwendigkeit einer transparenten und unabhängigen Überprüfung dieser Fälle.

Allerdings führte lediglich ein einziger dieser 535 Fälle letztendlich zu einer rechtskräftigen Verurteilung. Diese geringe Erfolgsquote wirft Fragen nach der Effektivität der Ermittlungsverfahren und der Beweislage in solchen Fällen auf. Die Diskrepanz zwischen Beschwerden und Verurteilungen ist erheblich und erfordert eine detaillierte Analyse der Gründe, warum so viele Vorwürfe nicht zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die EBM die Aufgabe hat, jeden einzelnen Vorwurf ernst zu nehmen und gründlich zu untersuchen, um sicherzustellen, dass Fehlverhalten aufgedeckt und geahndet wird. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Rechte der Beschwerdeführer und dem Schutz der Rechte der beschuldigten Polizeibeamten zu finden. Die aktuellen Daten zeigen, dass von den 535 im Jahr 2025 geprüften Verfahren bereits 505 abgeschlossen wurden, was rund 94 Prozent aller Fälle entspricht.

Diese hohe Abschlussquote deutet darauf hin, dass die EBM in der Lage ist, die eingehenden Beschwerden zügig zu bearbeiten. Jedoch offenbart die Art und Weise, wie diese Verfahren abgeschlossen wurden, ein besorgniserregendes Muster. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle blieben die Vorwürfe ohne strafrechtliche Folgen. Konkret wurden 441 Ermittlungen eingestellt, was bedeutet, dass die Ermittler keine ausreichenden Beweise für ein strafbares Verhalten fanden.

In weiteren 62 Fällen wurde überhaupt kein formelles Verfahren eingeleitet, was darauf hindeutet, dass die Beschwerden bereits in einem frühen Stadium als unbegründet eingestuft wurden. Nur zwei Fälle erreichten tatsächlich das Gericht, was die Hürden für eine strafrechtliche Verfolgung in solchen Fällen unterstreicht. Das Ergebnis dieser beiden Gerichtsverfahren war ein Freispruch und eine Verurteilung, wobei die Verurteilung erst im Jahr 2026 erfolgte. Diese zeitliche Verzögerung zwischen der Beschwerde und der Verurteilung kann für die Betroffenen eine zusätzliche Belastung darstellen.

Zusätzlich wurden fünf ältere Verfahren aus dem Jahr 2024 abgeschlossen, die ebenfalls ein ähnliches Bild zeigten: vier Freisprüche und eine Verurteilung. Die wiederholte Feststellung von Freisprüchen deutet darauf hin, dass die Beweislage in vielen Fällen nicht ausreicht, um eine Verurteilung zu rechtfertigen. Die Behörden betonen konsequent, dass jeder einzelne Vorwurf von Polizeigewalt mit größter Sorgfalt und Gründlichkeit geprüft wird.

Sie weisen darauf hin, dass die EBM über die notwendigen Ressourcen und die Expertise verfügt, um komplexe Fälle zu untersuchen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Gleichzeitig räumen sie ein, dass die Statistik klar zeigt, dass nur ein sehr kleiner Teil der Beschwerden einer strafrechtlichen Bewertung standhält. Dies kann verschiedene Gründe haben, darunter mangelnde Beweise, unzureichende Zeugenaussagen oder die Schwierigkeit, Polizeigewalt nachzuweisen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Beweislast bei der strafrechtlichen Verfolgung von Polizeigewalt bei der Staatsanwaltschaft liegt, und diese muss überzeugende Beweise vorlegen, um eine Verurteilung zu erreichen. Die geringe Anzahl von Verurteilungen bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Vorwürfe unbegründet sind, sondern kann auch auf Defizite in den Ermittlungsverfahren oder in der Beweisführung zurückzuführen sein.

Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizei und die Justiz zu stärken, ist es entscheidend, dass die Ermittlungsverfahren transparent und unabhängig durchgeführt werden und dass die Ergebnisse der Untersuchungen öffentlich zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Polizei in regelmäßigen Abständen in den Bereichen Deeskalation, interkulturelle Kompetenz und Menschenrechte geschult wird, um Polizeigewalt zu vermeiden und das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen.

Die Diskussion über Polizeigewalt und die Rechenschaftspflicht von Polizeibeamten ist ein wichtiger Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft





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