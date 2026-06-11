Gerichtsurteil gegen BAWAG: Kreditbearbeitungsgebühren als unwirksam eingestuft

Das Handelsgericht Wien entschied, dass die Kreditbearbeitungsgebühren der BAWAG intransparent und somit rechtlich unwirksam sind, was einem Ehepaar die Rückforderung von 11.000 Euro ermöglicht.

In einem aktuellen und für viele Kreditnehmer bedeutsamen Urteil des Handelsgerichts in Wien wurde ein wichtiger Präzedenzfall im Bereich des Verbraucherschutz es geschaffen. Im Zentrum des Rechtsstreit s steht die Frage, ob sogenannte Kreditbearbeitungsgebühren rechtmäßig erhoben werden dürfen, wenn die zugrunde liegenden Vertragsklauseln nicht ausreichend transparent gestaltet sind.

Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass die entsprechende Klausel der BAWAG intransparent und somit rechtlich unwirksam ist. Für die Kläger, ein Ehepaar aus der Steiermark, das beide im Polizeidienst tätig sind, hat diese Entscheidung weitreichende finanzielle Folgen. Die Bank hatte in ihrem Fall eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 11.000 Euro verrechnet, was einem Anteil von zwei Prozent der gesamten Kreditsumme entspricht.

Sollte die Entscheidung des Erstgerichts rechtskräftig bleiben, muss die BAWAG diesen Betrag samt Zinsen in Höhe von vier Prozent an das Ehepaar zurückzahlen. Besonders kritisch wird in diesem Zusammenhang die Reaktion des Finanzinstituts bewertet. Trotz einer bereits gefestigten und sehr klaren Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (OGH) zu diesem Thema hat die BAWAG beschlossen, ein Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Rechtsexperten sehen darin eine Strategie, um die Rückzahlung von Gebühren für eine große Anzahl von Kunden hinauszuzögern.

Der OGH hat in der Vergangenheit wiederholt betont, dass Bedingungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen so formuliert sein müssen, dass ein durchschnittlicher Kunde die Kosten und die damit verbundenen Verpflichtungen ohne Zweifel verstehen kann. Wenn eine Gebühr ohne eine entsprechende, gleichwertige Gegenleistung erhoben wird oder die Berechnungsgrundlage im Vertrag verschleiert bleibt, widerspricht dies dem Transparenzgebot und führt zur Unwirksamkeit der Klausel. Der mit dem Fall betreute Anwalt, Herr Kaufmann, äußerte sich deutlich zu der Vorgehensweise der Bank.

Er stellte fest, dass ohne massiven Druck vonseiten der betroffenen Verbraucher oft keinerlei Bewegung in solchen Angelegenheiten entstehe. Diese Aussage verdeutlicht die enorme Machtasymmetrie, die zwischen großen Banken und dem einzelnen Privatkunden besteht. Während Finanzinstitute über umfangreiche Rechtsabteilungen und enorme finanzielle Ressourcen verfügen, ist der Weg vor Gericht für Privatpersonen oft mit erheblichen Kosten und persönlichen Risiken verbunden.

Dennoch beweist dieser Fall, dass eine konsequente rechtliche Verfolgung von Ansprüchen erfolgreich sein kann und dass die Gerichte bereit sind, den Verbraucherschutz gegen die Interessen großer Institute durchzusetzen. Die Auswirkungen dieses Urteils könnten weit über den Einzelfall hinausgehen. Es ist davon auszugehen, dass in zahlreichen anderen Kreditverträgen ähnliche, intransparente Klauseln verwendet wurden. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie möglicherweise Anspruch auf die Rückerstattung solcher Gebühren haben.

Die Zinsen von vier Prozent machen die Rückforderung zudem finanziell attraktiv, da die Summen über die Jahre hinweg an Wert gewonnen haben. Es bleibt nun abzuwarten, wie die nächste Instanz über den Fall entscheidet, doch die rechtliche Tendenz scheint aufgrund der Linie des OGH eindeutig zu sein.

Dieser Fall dient als Warnung für Banken, ihre Vertragswerke an die aktuellen rechtlichen Anforderungen anzupassen, und als Motivation für Kunden, ihre Kreditverträge kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls professionelle rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen





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