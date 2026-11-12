Gerichtsurteil: 15-Jähriger wegen sexueller Übergriffe verurteilt

Ein Gericht hat einen 15-jährigen Angeklagten wegen sexueller Übergriffe auf eine ehemalige Mitschülerin verurteilt. Das Urteil beinhaltet eine bedingte Haftstrafe sowie eine Geldbuße. Die Tat geschah in einem Zug.

Ein deutsches Gericht hat einen 15-jährigen Jugendlichen wegen der Vergewaltigung und des Entzugs der sexuellen Selbstbestimmung verurteilt. Der Angeklagte warf die Staatsanwaltschaft vor, an zwei Treffen eine ehemalige Mitschülerin im Alter von 13 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Die Anklage bezieht sich auf konkrete Vorfälle, die sich in den Räumen eines Zuges ereignet haben sollen.

Detaillierte Abläufe und Zeugenaussagen

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft setzte sich das 13-jährige Opfer aktiv gegen die Übergriffe zur Wehr. Sie beschrieb, dass sie sich körperlich gegen den Jugendlichen gewehrt habe. Dabei habe sie ihm sogar in den Finger gebissen, um den Angriff abzuwehren. Die Verteidigung führte aus, dass der 15-Jährige in Begleitung seines Stiefvaters vor Gericht erschien.

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Verteidigungsstrategie und psychischer Hintergrund

Der Verteidiger verwies während der Verhandlung auf die psychische Vorgeschichte des Jugendlichen. Sein Anwalt räumte laut Medienberichten ein, dass die Umstände die Tat nicht entschuldigten. Dennoch bat er das Gericht darum, diese Faktoren bei der Ermittlung der Strafmasse zu berücksichtigen. Die Mutter des Angeklagten war nicht zur Verhandlung erschienen.

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Strafbemessung und Urteilsbegründung

Das Gericht legte bei der Strafzumessung das junge Alter des Angeklagten in die Waagschale. Es verurteilte den 15-Jährigen zu einem Jahr bedingter Haft. Zusätzlich muss der Jugendliche eine unbedingte Geldstrafe von 200 Tagessätzen bezahlen. Die Richter wiesen darauf hin, dass die Tat schwer wiegt, aber das Minderjährigensein abgewogen wurde.

Auswirkungen auf den Angeklagten

Insgesamt muss der Jugendliche damit vorerst nicht ins Gefängnis, sofern das Urteil rechtskräftig wird. Dies gilt nur unter der Bedingung, dass er die Auflagen der Strafnachsicht einhält. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig, was bedeutet, dass noch Rechtsmittel eingelegt werden könnten. Die öffentliche Debatte um den Fall zeigt die Komplexität bei der Ahndung von Straftaten Minderjähriger.