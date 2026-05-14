Gerichtliche Sperre gegen illegale Sport-Streaming-Plattform livetv.sx

Eine gerichtliche Sperranordnung gegen die Seite livetv.sx macht es Sportfans schwerer, illegale Streams zu schauen. Die Sperre trifft vor allem Nutzer in Deutschland, kann aber auch Auswirkungen auf Österreich haben.

Eine gerichtliche Sperranordnung gegen die Seite livetv.sx macht es Sport fans schwerer, illegale Streams zu schauen. Die Sperre trifft vor allem Nutzer in Deutschland, kann aber auch Auswirkungen auf Österreich haben.

Das Piraterie-Portal war mehr als 13 Jahre aktiv und zählte zu den größten illegalen Sport-Streaming-Plattformen im deutschsprachigen Raum. Champions-League-Spiele und Bundesliga-Partien waren dort ohne Abo zu sehen. Wie "inside-digital.de" berichtet, erfolgte die Sperre ausgerechnet am Tag vor dem Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain. Dieses Spiel war legal nur auf DAZN zu sehen.

Die Sperre funktioniert über die DNS-Server deutscher Provider. Diese lösen die Webadresse nicht mehr auf. Technisch versierte Nutzer können die Blockade aber umgehen, indem sie alternative DNS-Server nutzen. Ed McCarthy, Geschäftsführer der DAZN Group, nennt die Entscheidung einen Meilenstein.

Auch die DFL sieht darin einen wichtigen Schritt zum Schutz der Bundesliga-Rechte. Weitere rechtliche Schritte gegen Ableger der Seite werden geprüft





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