Gerichtliche Aufarbeitung von Klimaaktivismus: Das Urteil gegen Anja Windl und andere

Im Rahmen eines weitreichenden Strafverfahrens in Wien wurde die Aktivistin Anja Windl zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Der Text beleuchtet die Hintergründe der Aktionen der Letzten Generation sowie weitere Fälle von zivilem Ungehorsam.

In einem viel beachteten Großverfahren der Wiener Staatsanwaltschaft sind die ersten Urteile gegen ehemalige Unterstützer der inzwischen aufgelösten Klimaschutz bewegung Letzte Generation gefallen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand dabei die 29-jährige deutsche Aktivistin Anja Windl , die zu einer bedingten Haftstrafe von acht Monaten verurteilt wurde.

Die Vorwürfe gegen Windl bezogen sich primär auf verschiedene Aktionen der Sachbeschädigung sowie schweren Sachbeschädigung. Besonders im Fokus standen die sogenannten Mumienhände, eine Methode, bei der sich Aktivisten mit einer Mischung aus Sand und Superkleber an Fahrbahnen befestigen, um den Verkehr zu blockieren. Eine solche Aktion ereignete sich unter anderem am 20. November 2023 auf der Süd Autobahn A2 in Niederösterreich.

Windl gab zu Protokoll, dass sie diese Form des Protests auch in Deutschland praktiziert habe, wobei sie anmerkte, dass die dortigen Sicherheitskräfte sie oft effizienter mit Hammer und Meißel gelöst hätten, was sie als 'ratzfatz' bezeichnete. Für sie war dieser drastische Schritt in der aktuellen globalen Situation absolut notwendig, um auf die existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Während der Verhandlung verlas die Studentin eine mehrseitige Erklärung zu ihren persönlichen Beweggründen, was im Gerichtssaal zu lautstarkem Beifall durch anwesende Sympathisanten führte. Ihr Verteidiger, Ralf Niederhammer, betonte, dass seine Mandantin zwar durch die Medien zum Gesicht der Letzten Generation stilisiert worden sei, sie jedoch im Kern eine engagierte Aktivistin wie viele andere auch sei. Die tiefe Besorgnis über die spürbaren Folgen der Erderwärmung treibe sie zu diesen Taten.

Neben dem aktuellen Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, drohen Windl weitere rechtliche Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit separate Verfahren aufgrund ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien. Dort hatte sie während des laufenden Prozesses wiederholt das Vorgehen der staatlichen Behörden kritisiert, was nun als Aufforderung zu einer mit Strafe bedrohten Handlung gewertet wird.

Die rechtliche Auseinandersetzung wird zudem durch eine frühere Weisung des Justizministeriums an die Staatsanwaltschaft überschattet, die in Fachkreisen für heftige Diskussionen über die Unabhängigkeit der Justiz gesorgt hatte. Das Verfahren betraf jedoch nicht nur Anja Windl, sondern insgesamt 47 Angeklagte, gegen die bereits zahlreiche Geldstrafen verhängt wurden. Ein weiterer Beschuldigter wurde aufgrund einer Aktion im Mai 2024 verurteilt, bei der er rote Farbe vor der Akademie der Wissenschaften verschüttete, was einen Sachschaden von knapp 600 Euro verursachte.

Dieser Mann war zudem in eine politische Protestaktion gegen den Nahost-Konflikt verwickelt. Mit einem gefälschten Mitarbeiterausweis hatte er sich Zugang zur Eröffnung der Salzburger Festspiele verschafft, um in der Felsenreitschule mit Transparenten gegen den Krieg im Gazastreifen zu demonstrieren. Er begründete dies mit seiner Verantwortung als jüdischer Mitbürger, die Öffentlichkeit auf das Leid aufmerksam zu machen. Diese Aktion hatte seinerzeit eine intensive Debatte über die Sicherheitsvorkehrungen bei den Festspielen ausgelöst.

Sein Anwalt bezeichnete dies als Akt basisdemokratischen Protests, bei dem es darum gehe, in Zeiten des Schweigens nicht wegzusehen. Ein dritter Angeklagter musste sich für eine Farbschüttaktion vor dem Landhaus in St. Pölten verantworten. In diesem Fall wurde ihm vorgeworfen, einen herbeigeeilten Polizeibeamten verletzt zu haben, indem er einen Feuerlöscher herumriss. Während der Angeklagte auf seine Deeskalationstrainings verwies und betonte, dass die Bewegung strikt auf Gewaltfreiheit setze, schilderte der betroffene Polizist im Zeugenstand eine andere Realität.

Er berichtete von einer schmerzhaften Verstauchung und einem Kniegelenkserguss, die infolge des Vorfalls entstanden seien. Die Richterin musste hier die Aussagen der Beamten gegenerüber den Behauptungen der Aktivisten abwägen. Dieser Fall verdeutlicht die Spannungen, die entstehen, wenn ziviler Ungehorsam auf staatliche Exekutivorgane trifft. Die Verurteilungen im Wiener Großverfahren senden ein deutliches Signal der Justiz, dass die Grenze zwischen legitimen Protesten und strafbaren Handlungen der Sachbeschädigung klar definiert bleibt, ungeachtet der zugrunde liegenden moralischen oder ökologischen Motivation





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